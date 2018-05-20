Николай Караченцов отмечает прогресс в лечении



Известный актер продолжает борьбу с раком в легком. Некоторое время назад близким Николая Караченцова удалось собрать шестизначную сумму, и он отправился в Израиль вместе с женой Людмилой Поргиной.

В конце марта 73-летний Николай Караченцов уехал вместе с женой Людмилой Поргиной в Израиль, чтобы пройти там курс лучевой терапии. Как стало известно журналистам, супруги вернулись в Россию. Об этом рассказал сын народного артиста Андрей Караченцов.

В самое ближайшее время Николаю Петровичу предстоит пройти обследование у врачей, а затем он пройдет химиотерапию. Близкие стараются поддерживать звезду в этот нелегкий период. Актера повсюду сопровождает его супруга Людмила Поргина. Женщина посещает вместе с артистом врачей и подбадривает его.

По словам Андрея Караченцова, после лучевой терапии были достигнуты очень хорошие результаты. Снимок показал, что опухоль существенно уменьшилась в размерах.

«Они долетели, все нормально. Сейчас папу сразу везут в больницу, чтобы провести обследование после Израиля. Мама сначала с папой поедет в больницу, потом уедет на дачу, а папа с медсестрой останется в больнице. Планируется провести химиотерапию после лучевой терапии», – поделился с журналистами сын Николая Петровича.

Ранее Людмила Поргина рассказывала «СтарХиту» о том, как проходит лечение ее супруга. По словам жены Караченцова, он продолжает заниматься физической активностью – каждое утро актер делает комплекс упражнений.

«Один сеанс терапии длится 15–20 минут. Принцип ее действия заключается в том, что опухоль как бы «поджаривается». В 11 часов мы уже дома. Сначала Коля немного отдыхает, а после сна делает зарядку – качает пресс, руки и ноги. Потом наступает время обеда. У мужа особая диета. Ему можно только блюда, которые приготовлены на пару. Но он сладкоежка, поэтому для счастья покупаю тортики со взбитыми сливками и пралине – это просто восторг!» – делилась Поргина.

Благодаря неравнодушным людям родственникам Караченцова удалось собрать внушительную сумму денег в размере трех миллионов рублей. Близкие Николая Петровича не торопятся делать прогнозы по поводу дальнейшего течения болезни. По словам Андрея Караченцова, его отец не жалуется на проблемы со здоровьем. «Самочувствие у папы хорошее, он активный, бодрый», – поделился сын народного артиста с ТАСС.

Напомним, что о серьезном недуге Николая Караченцова стало известно осенью прошлого года. У артиста обнаружили неоперабельное злокачественное образование в левом легком.



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