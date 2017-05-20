Сборная России не смогла пройти в финал чемпионата мира по хоккею с шайбой

В полуфинале россияне в обидном матче уступили сборной Канады.

Всё для россиян в этой встрече шло хорошо. Забросил шайбу в ворота сборной Канады на 33-й минуте Евгений Кузнецов, на 35-й закрепил успех Никита Гусев. Но канадцы есть канадцы. Играя в большинстве, они в самом начале третьего периода сокращают разрыв в счёте. Это на 41-й минуте не упускает шанса отличиться Марк Шайфли. Что дальше? Дальше мы то и дело играем в меньшинстве. А при игре в обороне начинаешь привыкать не думать об атаке. Канадцы перехватили инициативу, что и привело к голам Натана Маккинона (56) и Райана О'Райлли (57). Снятие вратаря не только не принесло результата, но и закончилось точным броском Шона Кутюрье в наши ворота на предпоследней минуте встречи. 2:4 – и в финал отправляются «кленовые листья».

Сборной России предстоит игра за третье место. Её соперник определится в полуфинальном поединке между командами Швеции и Финляндии.

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