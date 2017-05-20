В Абакане погиб мотоциклист

20.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ДТП произошло сегодня днём на улице Рублёва.

Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Подробности происшествия уточняются. По информации свидетелей, легковушка столкнулась с мотоциклом. Водитель​ двухколесного транспорта​ погиб на месте аварии. В УГИБДД МВД по Хакасии сообщили, что для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов и мопедов руководство МВД по Хакасии приняло решение провести на территории республики оперативно-профилактическое мероприятие “Мототехника”.

– С 15 мая по 31 августа дорожные полицейские выйдут в рейды по пресечению нарушений ПДД водителями мототехники, – пояснил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Хакасии Игорь Юртаев. – Будет применяться скрытое патрулирование.

 

Фото Авто Life Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,237