В Абакане погиб мотоциклист

ДТП произошло сегодня днём на улице Рублёва.

Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Подробности происшествия уточняются. По информации свидетелей, легковушка столкнулась с мотоциклом. Водитель​ двухколесного транспорта​ погиб на месте аварии. В УГИБДД МВД по Хакасии сообщили, что для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов и мопедов руководство МВД по Хакасии приняло решение провести на территории республики оперативно-профилактическое мероприятие “Мототехника”.

– С 15 мая по 31 августа дорожные полицейские выйдут в рейды по пресечению нарушений ПДД водителями мототехники, – пояснил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Хакасии Игорь Юртаев. – Будет применяться скрытое патрулирование.

Фото Авто Life Хакасии.

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