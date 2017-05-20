В нескольких районах Абакана все еще ждут горячую воду

Горячая вода появилась не во всех районах города.

Накануне мэр столицы Хакасии Николай Булакин сообщил на своей странице в социальной сети, что гидравлические испытания на магистральных и квартальных сетях закончены досрочно.

Горячая вода начала появляться в квартирах абаканцев сегодня днем, а половина города до сих пор ее ждет. По словам некоторых жителей республиканской столицы, вода появилась пару минут назад, но из горячего крана бежит холодная.

Если не возникнет непредвиденных ситуаций, к 21:00 горячая вода появится во всех домах Абакана. В некоторые из них горячее водоснабжение будет временно подаваться по тупиковой схеме из-за незначительных порывов на тепломагистрали. Нормальная схема горячего водоснабжения города будет полностью восстановлена в воскресенье.

Напомним, горячая вода была отключена 15 мая в связи с гидравлическими испытаниями на Абаканской ТЭЦ.

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