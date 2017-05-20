В Хакасии на угольном разрезе добыли миллионную тонну угля

Глава Хакасии Виктор Зимин принял участие в торжественном мероприятии, организованном на промплощадке разреза Майрыхский.

Руководитель республики поблагодарил трудовой коллектив предприятия за вклад в развитие экономики Хакасии и поздравил с важным производственным результатом:

- Майрыхский разрез Бейского каменно-угольного месторождения – это молодое предприятие с большим потенциалом. И для того, чтобы этот потенциал был раскрыт, необходимо интенсивное развитие железнодорожной транспортной инфраструктуры. Поддержка федерального центра в решении этой задачи стало одним из важнейших результатов работы делегации республики на Красноярском экономическом форуме. Важно, что в результате Хакасия получит не только многомиллиардные инвестиции, дополнительные доходы в бюджет, новые рабочие места, но и решение вопросов экологической безопасности, с учётом перевода основного объёма грузоперевозок на железную дорогу, — отметил Виктор Зимин.

В этом году на Майрыхском разрезе ставят цель добиться очередного увеличения объёмов производства 1,5 миллиона тонн угля. Как отметил директор угольной компании «Разрез Майрыхский» Виктор Козьмин, в следующем году численность рабочих мест и специалистов, задействованных на производстве, будет увеличена вдвое, с 200 до 400 человек, сообщается на портале правительства РХ.

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