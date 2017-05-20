В Хакасии работала Школа пациента для больных гипертонией

В республиканской клинической больнице имени Г.Я. Ремишевской один день работала Школа пациента для людей, страдающих от повышенного давления. Всем пришедшим на плановый приём к специалистам — терапевтам, хирургам, неврологам, эндокринологам измеряли давление и выдавали памятки о том, как правильно измерять артериальное давление самостоятельно. А затем для желающих врачи провели семинар по принципу: вопрос — ответ.

Диагноз «гипертоническая болезнь» не так страшен, как может показаться. Для комфортной жизни главное — соблюдать основные правила терапии, важным фактором которой станет питание. Как сохранить рацион здоровым, полноценным и при этом не ущемлять себя в любимой еде рассказывает главный внештатный диетолог министерства здравоохранения РХ Елена Захарова.

Гипертония, или по другому, артериальная гипертензия — часто встречающиеся заболевание сердечно-сосудистой системы. Им страдает около 30 процентов взрослого населения планеты, из них 50 — 60 процентов это люди пожилого возраста. Питание при повышенном давлении необходимо строго регулировать. Вот пять золотых правил или принципов пирамиды питания: Разнообразие. Пропорциональность. Индивидуальность. Умеренность. Двигательная активность. Согласно принципу разнообразия, все продукты имеют право занимать место в нашем ежедневном меню. Пирамида состоит из разноцветных сегментов, каждый из которых представляет разные группы продуктов: Оранжевый – Злаки (хлеб из муки грубого помола, отруби, крупы, бурый рис, макароны из цельнозерновой муки). Данная группа продуктов содержит мало жиров и богата витаминами (Е, В1, В2, РР), минералами (калий, магний, кальций, железо, фосфор), пищевыми волокнами, растительным белком, а также относится к числу «полезных» или «сложных» углеводов. Создатели пирамиды советуют съедать ежедневно шесть порций цельнозерновых злаков. 1 порция злаков - это:

- 1 кусочек хлеба;

- 1 маленькая булочка;

- 1 чашка (30 г) зерновых хлопьев на завтрак;

- 1/4 тарелки (или 1/2 чашки) гречки, овсянки, риса (лучше коричневого), макарон из твердых сортов пшеницы;

- 3-4 маленьких или 2 больших крекера.

Вопрос! Чем отличаются очищенные и обогащенные зерна от цельных?

Ответ! Очищенные зерна в результате обработки теряют целый ряд полезных веществ: пищевые волокна, железо, витамины группы В. Если витамины и минералы можно восполнить путем обогащения очищенного зерна, то пищевых волокон такое зерно лишается навсегда. А ведь последние играют очень важную роль в процессах пищеварения, нормализуют работу кишечника (являются пищей для полезных кишечных бактерий), а также очищают наш организм от избытка «плохого» холестерина, оседающего на стенках сосудов, и сахара, который откладывается в жир.

Зеленый – Овощи.

Красный – Фрукты, ягоды.

Овощи, фрукты, ягоды – источники бета–каротина (провитамина А) и других растительных пигментов, фолиевой кислоты, витамина С, воды, железа, калия, растительной клетчатки, органических кислот (лимонной, винной, салициловой, бензойной, тартроновой). Необходимо употреблять 3-5 порций овощей и 2-3 порции фруктов ежедневно. При этом в суточном рационе питания обязательно должны присутствовать одна порция зеленых, желтых или оранжевых овощей, богатых бета-каротином, и одна порция цитрусовых или других фруктов с высоким содержанием витамина С. Также старайтесь выбирать несладкие фрукты.

1 порция овощей:

- 1 чашка (или 1/2 тарелки) листовых овощей (лук, петрушка, салат, укроп, шпинат и др.);

- 1/2 чашки (или 1/4 тарелки) сырых или вареных овощей;

- 1 стакан овощного сока.

1 порция фруктов:

- 1 среднего размера фрукт (апельсин, яблоко, груша и др.);

- 1/2 грейпфрута;

- 1 кусочек дыни;

- 1 стакан фруктового сока;

- 1/2 чашки ягод;

- 1/2 чашки порезанных свежих или консервированных фруктов;

- 1/4 чашки сухофруктов (4-5 штучек кураги, чернослива или инжира).



Вопрос! Что полезнее: съесть 1 яблоко (или другой фрукт) либо выпить стакан яблочного сока?

Ответ! Яблоко. Свежие фрукты предпочтительней соков, так как в них сохраняется вся растительная клетчатка, а также содержится меньшее количество сахара, чего нельзя сказать про соки.

Желтый – Жиры.

Лучше отдавать предпочтение растительным жирам (в орехах, злаках) и маслам (соевое, оливковое, подсолнечное, рапсовое и другие), а также рыбе. Данные продукты богаты полезными жирами – полиненасыщенными жирными кислотами, а также витамином Е (сильнейшим антиоксидантом). Вредными или твердыми насыщенными жирами, транс-жирами (сливочное масло, маргарин, кондитерский жир) лучше не злоупотреблять и свести их к минимуму, так как они являются причиной многих сердечно – сосудистых заболеваний.

Голубой – Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр).

Молочные продукты являются источниками полноценных животных белков, витаминов А, Е, D, В2, В6, В12, кальция, магния, фосфора, цинка, йода. Продукты, богатые кальцием, необходимы для роста и развития костей. Кисломолочные продукты содержат бифидо- и лактобактерии, обеспечивающие нормальную работу кишечника. Светую употреблять 2-3 порции молока или молочных продуктов ежедневно.

1 порция молочных продуктов:

- 1 стакан молока, йогурта, кефира;

- 40 г сыра твердых сортов.

Вопрос! Что делать, если у меня непереносимость молока?

Ответ! Главная причина непереносимости молока – дефицит фермента лактазы, необходимого для переваривания молочного сахара – лактозы. Если Вы относитесь к данной категории людей, попробуйте заменить молоко другими продуктами, богатыми белком и кальцием, но не содержащими лактозу - это йогурт, кефир, сыр, творог.

Фиолетовый – Мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, орехи.

Такие животные белки, как мяса, рыба, птица и яйца, являются полноценными белками, содержащими все незаменимые аминокислоты. Мясо содержит железо, витамины А и группы В. При этом употреблять лучше постные части тушки (например, филе говядины, свиную вырезку, ногу ягненка). От источников вредных жиров (колбас, сосисок) следует вообще отказаться. Рыба богата витамином А (содержится в рыбьем жире), а также полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3 и омега-6), которые очищают наш организм от насыщенных жиров и «плохого» холестерина. Тем самым уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее богата омега-3 форель, лосось и сельдь.

Яйца – «ценная кладовая» витаминов (витамины А, D, группы В) и минералов (железо, фосфор, кальций).

Орехи, бобовые (горох, фасоль, чечевица и др.), семечки (семена тыквы, подсолнуха) богаты растительными белками, полезными жирами, витамином Е, а также пищевыми волокнами.

Суточная норма продуктов данной группы должна составлять не менее 2-3 порций в день.

1 порция:



- 2 яйца;

- 30 г мяса или рыбы;

- 1/2 чашки (1/4 тарелки) бобовых (горох, фасоль и другие бобы).

Принцип пропорциональности напрямую связан с соотношением продуктов. Если злакам, овощам, фруктам и молочным продуктам отдано предпочтение, мясу, рыбе, бобовым орехам и яйцам отведено достаточно места, то жиры занимают в пирамиде скромный сегмент.

Принцип индивидуальности исключает жесткий диктат и предлагает человеку самому или с помощью доктора-диетолога составлять свой рацион с учетом возраста, пола, имеющихся заболеваний. Понятно, что меню молодого спортсмена и женщины элегантного возраста будут существенно различаться. Пользуясь пищевой пирамидой, важно соблюдать принцип умеренности. Поедание в больших количествах даже низкокалорийных продуктов не приведет к оздоровлению и снижению веса, а даст обратный результат. При составлении ежедневного рациона принимается во внимание принцип двигательной активности. Его символом является человек, поднимающийся по лестнице. С учетом тотальной гиподинамии, это совсем не лишнее напоминание. Физическая активность, по советам диетологов, должна занимать не менее 60 минут в день.

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