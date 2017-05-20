В Хакасии свыше тысячи человек пострадали от укусов клещей

С начала эпидсезона зарегистрирован 1261 случай укуса клеща. Среди пострадавших — 306 детей.

Сегодня в муниципальных образованиях республики продолжаются противоклещевые обработки территорий. С начала эпидсезона в общей сложности обработаны территории площадью свыше 570 га, среди которых свыше 117 га — это территории оздоровительных учреждений.

В столице Хакасии дезинсекционными препаратами обработано свыше 123 га: пляж Южный, мемориальный комплекс на горе Самохвал, дачные территории «Подсинее», городские кладбища и электроподстанции.

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