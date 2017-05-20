За сутки огнеборцы потушили 4 пожара в Хакасии

Три пожара произошло ночью, один накануне вечером. Во всех происшествиях пострадало только имущество.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии, возгорание надворной постройки в Черногорске произошло накануне около полуночи. Пожар был замечен слишком поздно, из-за чего огонь повредил баню и времянку, и создал угрозу распространения на жилой дом. Хозяева находились на месте происшествия.

Потушить огонь удалось 16 пожарным за 1,5 часа. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушений правил безопасности при использовании печи.

Этой же ночью в Абакане загорелся склад. Когда пожарные прибыли на место, из-под запертых ворот помещения шел густой черный дым. Огонь охватил площадь около 50 кв.м. Около склада находились сотрудники охраны, которые приехали из-за сработавшей пожарной сигнализации. Благодаря совместным усилиям, со склада удалось эвакуировать 4 легковых автомобиля.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неправильного монтажа электрооборудования.

В селе Белый Яр загорелись надворные постройки из-за неосторожного обращения с огнем. На момент прибытия пожарных постройки горели открытым пламенем по всей площади. Виновники происшествия пока не установлены.

А около 20:10 в Абазе загорелась баня и соседняя с ней постройка. 6 огнеборцев ликвидировали пожар за полчаса.

Напомним, с начала года в Хакасии зарегистрировано уже 296 пожаров. При возгорании следует незамедлительно звонить по телефону 101.

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