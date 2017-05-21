55 фото Пиппы Миддлтон и ее мужа Джеймса Мэттьюса

Пиппа Миддлтон – младшая сестра Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, младше своей известной родственницы наша героиня всего лишь на два года. Пиппа – что за странное имя? Дело в том, что на самом деле эту британскую светскую львицу зовут Филиппа Шарлотта Миддлтон. Родителями Кейт и Пиппыявляются не аристократы голубых кровей, они люди среднего класса, простолюдины, но тем не менее они богаты, их состояние оценивается в 30 миллионов евро. В свое время, уйдя в свой первый декретный отпуск, мать семейства Кэрол Миддлтон решила заняться своим бизнесом – она делала праздничные упаковки для детских вечеринок. Я даже не представляю себе, что это за упаковки такие, но тем не менее, бизнес пошел в гору. До того как заняться своим делом, Кэрол Миддлтон была стюардессой, муж же ее сначала был авиадиспетчером, затем стал пилотом. Но как только семейный бизнес пошел в гору, супружеская чета оставила авиацию и полностью сосредоточилась на упаковках. Хватка мужа и жены Миддлтонов была железной, все просчитав, они смогли развить и укрепить свой бизнес, сделать его процветающим. Вот так вот из простых служащих супруги Миддлтон смогли со временем стать миллионерами. Несомненно то, что Кейтначала встречаться с герцогом Кембриджским, повлияло на состояние дел семьи Миддлтон, благодаря этому цена на акции их компании возросла многократно.

С тех пор как мир заговорил о Кейт Миддлтон появилось повышенное внимание и к ее младшей сестреПиппе. У Пиппы Миддлтон было очень много ухажеров и поклонников, я их даже не стану тут всех перечислять, слишком долго и утомительно. Но вот к своим 33 годам Пиппа Миддлтон наконец-то определилась – она вышла замуж за обеспеченного, перспективного финансиста Джеймса Мэттьюса, который между прочим является бывшим автогонщиком, а старше он своей возлюбленной на 9 лет.

На свадьбе Пиппы Миддлтон присутствовала и Кейт Миддлтон со своими детьми – сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой.

Платье на Пиппе Миддлтон в день свадьбы было просто роскошное, а так как эта девушка обладает стройной и подтянутой, благодаря занятиям спортом, фигурой, то выглядела она просто великолепно.

Пиппа Миддлтон немало времени проводит в спортзале и поэтому ее фигура великолепна.

6 лет назад Пиппа Миддлтон на свадьбе своей сестры Кейт выглядела вот так, на тот момент нашей героине было 27 лет.

Существует традиция прикрывать голову в присутствии монарших особ, поэтому аристократы на скачках, мероприятиях вроде свадьбы (но только если вы не невеста и не ее подружка), похорон и прочих сборищ одевают вычурные шляпки, некоторых они красят, иных делают нелепыми и смешными. Вот Пиппу Миддлтоншляпки не портят, но и не украшают. Взгляните на все эти фото Пиппы Миддлтон, чаще всего она одета очень стильно, правда если это не выход в свет, а обыкновенные рабочие будни.

Взгляните на эти фото Пиппы Миддлтон — она снова в шляпке!

А посмотрите на это фото Пиппы Миддлтон, ее тело прекрасно, каждый мускл виден, вот что значит заниматься спортом и правильно питаться!

А вот еще пару фото, на которых Пиппа Миддлтон запечатлена рядом со своим любимым Джеймсом Мэттьюсом.

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