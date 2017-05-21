Илья Глинников рассказал о предательстве Аглаи Тарасовой

В очередном выпуске реалити-шоу «Холостяк» Илья Глинников решил пооткровенничать на тему своих отношений с актрисой Аглаей Тарасовой. Своей несчастной историей он поделился с претенденткой на его сердце Мадиной. Сначала девушка рассказала герою «Холостяка» о трудном романе, который остался в прошлом, а Глинников в ответ поделился и своим печальным опытом. "Однажды я влюбился и подумал, что вот он, мой человек. Я первый раз в жизни под звон колоколов сделал предложение. Я не буду вдаваться в подробности, но произошло предательство. Меня будто так взяли за ноги и разбили голову о бетон. Меня обманули, я сошел с ума на какой-то момент. Я попытался уйти из жизни, и меня откачали только наутро в больнице", - рассказал актер. Имя бывшей возлюбленной «холостяк» не назвал, но сказал, что она была актрисой. Впрочем, и без имени вполне можно догадаться, о ком говорил Глинников. В течение трех лет его связывали отношения с коллегой по сериалу «Интерны» Аглаей Тарасовой, которая играла Софью. Молодые люди то сходились, то расставались, то планировали свадьбу. В прошлом году пара распалась. Участницы сошлись во мнении, что на проект актер пришел, чтобы окончательно поставить точку в истории с Аглаей Тарасовой. Глинников отметил, что верность спутницы жизни для него чрезвычайно важна: "Я должен быть уверен, что моя женщина не посмотрит в другую сторону никогда, что бы ни случилось". Как напоминает stuki-druki.com, Аглая Тарасова ушла от Глинникова к сербскому актеру Милошу Биковичу.

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