Как обойти блокировку ВК, Одноклассники, Яндекс и Mail.ru

Очередным тупым запретом отличились деятели украинского правительства. И проявляется это в блокировке популярных соцсетей В Контакте, Одноклассники. Но этого правительству Украины оказалось мало и они в догонку решили запретить использование всех сервисов Яндекс и Mail.ru, напомню что к таким сервисам относятся почта, вебмастер яндекса, яндекс директ, яндекс деньги и другие.

Данный запрет является скорее всего проявлением судорожных конвульсий и одной из последних попыток повысить рейтинг действующей власти в Украине, которая отличилась абсолютно во всех начинаниях. Ни одна проведенная реформа не заслужила одобрения народа, о чем свидетельствуют огромное количество постов и роликов на youtube. Полиция после реформы стала еще более не адекватной и продажной, обученные за несколько месяцев служащие не знают элементарных законов и без совета по телефону админпрактики, тупят на простейших вопросах и решениях. К сожалению так везде. А бороться с неправильным мнением, которое уже с помощью ТВ исправить не получается — решили как раз выше введенным приказом о блокировке социальных сетей Одноклассники и В Контакте, Сервисов Яндекса и Mail.ru, которые являются наиболее крупным полигоном для обсуждения и выражением недовольства.

Блокировка же крупнейших на рынке антивирусного обеспечения Лаборатории Касперского и Dr. Web ставит под угрозу огромное количество пользовательских компьютеров и гаджетов под управлением операционной системы Windows.

К сожалению этот закон затрагивает не только интересы, но и бизнес, который велся с помощью социальных сетей, а так же сервисы Яндекса, которые требуются для Веб Мастеров, а так же рекламирования того же самого бизнеса или товаров.

Короче говоря, плыли-плыли мы в Европу, а причалили в Корею. Иначе тупизм данного приказа рассудить нельзя.

Закончим с предисловием и перейдем к сути вопроса к блокировке. В ближайшее время все провайдеры на территории Украины должны заблокировать доступ к данным сервисам, без предоставления альтернативных площадок и сервисов. Так как на Украине не только тролли, которые составляют меньшинство, а большая часть населения нормальные пользователи, предприниматели, бизнесмены и веб мастера. Вот я и решил поделиться способами обхода блокировки провайдерами В Контакте, Одноклассников, Сервисов Яндекса и Mail.ru.

Способы обхода блокировки на мобильных устройствах и планшетах

VPN сервисы

Самый простой способ обхода блокировки для мобильных и планшетов. Для его применения достаточно просто установить приложение из App Store или Google Play. Платные и бесплатные приложения работают по одному принципу — связь проходит через дополнительные сервера, которые расположены в различных точках мира, при этом провайдер никак не может препятствовать обходу запрета и не может отследить ваши посещения, так как фактический IP подменяется на отличный от вашего.

Недостатком может стать недобросовестное отношение к личной информации. Уже неоднократно в Google Play фиксировались приложения, которые не только не выполняли функции повышения анонимности и VPN, а наоборот собирали личную информацию и пароли пользователей. Будьте осторожны при выборе. Причем в данном случае платность не является показателем качества!

Браузеры

Второй способ обхода блокировки — это установка определенных браузеров, которые изначально поддерживают сервисы анонимности. К таким браузерам относятся.

Opera — последняя версия браузера имеет уже встроенную функцию VPN, которую только нужно включить в настройках браузера. Преимуществом использования данного VPN является ответственность компании OPERA, которая разрабатывает и следит за работоспособностью своих серверов. Напомню, что не так давно в Российской Федерации пытались запретить распространение браузера OPERA с встроенной функцией VPN, ответом же компании на данный запрет стало — закрытие юридического офиса в РФ и переезд главного офиса компании OPERA из РФ.

К сожалению, компания не ожидала такого массового скачивания мобильного браузера и включения анонимайзера, поэтому возможны перебои с доступом для скачивания браузера OPERA в Google Play. Но он всегда доступен для скачивания с официального сайта http://www.opera.com/ru/mobile

Orbot — Orbot — единственное приложение, которое создает действительно конфиденциальное соединение. Как сообщает издание New York Times, «когда соединение поступает из сети Tor, невозможно узнать, от кого или откуда оно активировано.» Tor получил награду Pioneer Award от Фонд Электронных Рубежей (EFF, Electronic Frontier Foundation) 2012 года.

ОТВЕРГАЙТЕ ЗАМЕНИТЕЛИ: Orbot это самый безопасный способ использовать интернет на Андроиде. Orbot несколько раз перенаправляет ваш зашифрованный трафик через компьютеры по всему миру вместо непосредственного соединения, как происходит в сетях VPN или в прокси-соединениях. Этот процесс немного более долгий, но наиболее устойчивая конфиденциальность и защита профиля пользователя искупают ожидание.

Короче говоря — это самый безопасный браузер, который откроет вам доступ к любым заблокированным ресурсам, при этом провайдер об этом даже не будет в курсе, так как весь исходящий и входящий трафик(Информация и данные) передаются в зашифрованном виде.

Скачать браузер Orbot можно:

Google Play — https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android&hl=ru

С сайта разработчиков — https://guardianproject.info/apps/orbot/

Доступ к Яндекс сервисам и Mail.ru с мобильных устройств и Планшетов

Для доступа к яндекс сервисам и Mail.ru можно использовать VPN сервисы и браузер ОПЕРА. При использовании Orbot в некоторых случаях могут возникать неприятные ситуации с постоянным вводом капчи и тому подобное, так как браузер Orbot при переходе на новые страницы и вкладки может для повышения анонимности подключаться к новым серверам, что вызывает смену IP и непонятки у системы.

Так же по заявлению специалистов Яндекс, все сервисы будут всегда доступны при установке и обновлении Яндекс Браузера последней версии. Так же было заявлено, что в ближайшее время будет опубликован доступ через VPN к сервисам Яндекса.

Ну с мобильными разобрались, переходим к компьютерам…

Способы обхода блокировки ВКонтакте и Одноклассники на ПК

Для обхода блокировки абсолютно всех запрещенных ресурсов, а в частности и ВКонтакте с Одноклассниками можно использовать три способа:

Бесплатные прокси сервера, упрощенная и устаревшая разработка, аналогичная по функционалу VPN с различием, что при использовании данного метода ВАМ будет доступен, только один сервер. Но я не рекомендую использовать данную функцию, так как она зачастую не поддерживает никакого шифрования и работает на минимальной скорости, что делает ваше посещение не защищенным и очень медлительным и не удобным; Браузер Опера. Последняя версия браузера опера обладает поддержкой VPN, которая с легкостью поможет обойти любые запреты ваших провайдеров. Так как разработкой, настройкой и обслуживанием занимается компания OPERA, то скорость и безопасность на соответствующем высоком уровне, которая подкреплена многолетним опытом разработчиков в данной сфере. А так же отказом разработчиков на доступ спецслужб к данным пользователей и шифрам, что повлекло переезд главного офиса из РФ. Скачать браузер OPERA можно с официального сайта. Скачать браузер с официального сайта http://www.opera.com/ Браузер ТОР. Анонимайзер с мировой славой. Принцип работы и шифрования браузера не по зубам не то что украинским провайдерам, а АНБ, ФБР и многим намного более серьезным структурам. Все запросы и ответы, при использовании браузера ТОР передаются через цепочку серверов, которая меняется при открытии новой вкладки или введении нового запроса, так же цепочка может меняться по истечении определенного периода времени. Важно, что перехват отправленной или получаемой информации просто не возможен, так как шифр известен только конечным звеньям, в данном случае Вашему ПК и серверу Соцсети ВКонтакте или Одноклассники. Сеть тор очень огромна и звенья могут находится в различных точках земного шара, что сводит отслеживание и блокировку данных серверов практически к нулю. Единственным недостатком является небольшое понижение скорости соединения интернет. Подробнее о браузере ТОР. Скачать браузер ТОР с официального сайта https://www.torproject.org Для использования Яндекс сервисов так же можно использовать последнюю версию Яндекс браузера. По заявлениям разработчиков Яндекс, компания будет следить, чтобы из их браузера всегда были доступны сервисы Яндекса.

И последнее о чем хотелось написать. Скачивайте только проверенные VPN приложения, браузеры и программы только с официальных сайтов, цените свою анонимность и безопасность в сети. Надеюсь данная информация поможет вам и дальше посещать нужные и полезные для вас сайты. Отстаивайте права и цените индивидуальность. Не забывайте про близких и друзей, поделитесь статьей, а по возможности помогите установить и разобраться, как работать в новом приложении или браузере.

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