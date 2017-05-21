Кейт Миддлтон, последние новости на 21.05.2017: свадьба Пиппы Миддлтон, герцогиня очень быстро превращается в старуху, Кейт рассказала свое мнение по поводу скандала с ее мужем

Главной новостью на сегодняшний день есть то, что сестра герцогини Кембриджской вчера вышла замуж. Пусть и не за принца, зато за мультимиллиардера. Вся королевская семья пришла на торжественное событие в жизни молодых. Кейт с детками как обычно были одними из важнейших гостей события, сообщает ftimes.ru. Кроме всего прочего даже английская королева сочла за честь прийти на мероприятие. Более подробно о свадьбе Пиппы Миддлтон и жизни ее сестры Кейт читайте в нашей статье.

Кейт Миддлтон, последние новости на 21.05.2017: самая ожидаемая свадьба этого года состоялась 20 мая

Свадьба сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и бывшего автогонщика с миллиардером Джеймсом Мэттьюсом стала одним из самых обсуждаемых событий в Великобритании. Большое внимание церемонии уделили и за пределами Соединенного королевства. Официальное вступление в брак Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса стало важным событием не только в их жизни. За церемонией пристально следили все модные журналы и таблоиды Великобритании. Накал страстей вокруг снимков со свадьбы оказался таким большим, что эксперты не сомневаются, какую церемонию миллионы девочек по всему миру будут брать в пример, мечтая о своем бракосочетании.

В частности, огромное внимание было уделено платью невесты. Даже самые строгие модные критики сошлись во мнении, что чувство стиля – неотъемлемая черта семьи Миддлтон, и Пиппа выбрала платье, полностью соответствующее моменту и грозящее стать новым каноном в свадебной моде. Одним фактом своей свадьбы Пиппа Миддлтон может устроить модную революцию, причем не только в Великобритании, но и по всему миру. Истоки ее вдохновения долго искать не пришлось – эксперты считают, что строгость и элегантность наряда Пиппа подсмотрела у своей сестры Кейт. Впрочем, той по рангу полагался несколько более пышный наряд, что при создании свадебного образа, без всяких сомнений, было учтено.

Высочайшие гости собрались на церемонии в церкви Святого Марка в деревне Энглфилд графства Беркшир. К алтарю невеста шла в сопровождении детей принца Уильяма и герцогини Кейт – трехлетнего Джорджа и двухлетней Шарлотты. Сама принцесса выбрала для себя светлый наряд с экстравагантной шляпкой. Ее муж – принц Уильям – отличился светло-голубой жилеткой. Его младший брат Гарри выбрал жилет кремового цвета.

Кейт Миддлтон, последние новости на 21.05.2017: британские СМИ распространяют информацию о скоропостижном старении герцогини

По мнению известного блогера Лены Миро, Кейт Миддлтон стремительно стареет. В этом виноват муж герцогини, принц Уильям, в частности, его холодность, убеждена Миро. На своей страничке в социальной сети «Живой журнал» Лена Миро решила затронуть не только представителей отечественного шоу-бизнеса, но и мировой арены. В частности, блогер заинтересовалась супругами Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. По мнению Лены, герцогиня Кембриджская плохо выглядит.

«Ничто не старит женщину сильнее, чем холодный муж. Кейт Миддлтон -– прямое тому доказательство: в свои 35 жена принца Уильяма выглядит, как уставшая женщина на пороге климакса. А, может, и после», – убеждена Миро.

Интересно, что сама Лена далеко не в восторге от представителя английской монаршей семьи. «Смотрю я на нее и думаю: вот зачем дочери миллионера когда-то сддался этот закомплексованный сморчок. Ну, ведь вянет же баба. Вянет стремительно. Год за 5 идет», – подметила Лена Миро.

Блогер предположила, почему так плохо выглядит любимица английских подданных. «И дело -– не в родах и не в отсутствии уколов ботокса. Кейт, как мне кажется, угасает потому, что не чувствует себя любимой. Судя по их совместным фотографиям с мужем, ему на нее откровенно ср..ь. Как было ср...ть его папеньке на принцессу Диану», – высказала свое мнение блогер. Отметим, что мировые СМИ регулярно пишут о том, что брак Кейт и Уильяма трещит по швам. Ранее в прессе появились фотографии принца в обществе некой блондинки. Выяснилось, Уильям отправился отдыхать в Швейцарию в компании друзей, среди которых и оказалась красотка – австралийская модель Софи Тейлор, которая якобы оказывала принцу недвусмысленные знаки внимания.

Впрочем, журналисты выяснили, что Кейт Миддлтон можно не беспокоиться. Софи Тейлор продолжительное время находится в отношениях с Аароном Гудфэллоу. А с принцем Уильямом познакомилась лишь тогда в Швейцарии.

Кейт Миддлтон, последние новости на 21.05.2017: заявление герцогини после измен супруга повергло в шок все британское общество

Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание после скандала, который поднялся в интернете благодаря СМИ, приметившим мужа герцогини в компании австралийской модели. Герцогиня Кэтрин рассказала о перенесенных волнениях. Несмотря на то, что журналисты упорно муссируют информацию о трещащем по швам браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма, герцогиня Кэтрин старательно выполняет все свои обязанности. Так, супруга наследника престола стала гостьей презентации серии документальных фильмов «Подальше от тоски», рассказывающих о том, что происходит с психикой женщины в первые годы материнства. Кейт появилась на публике в чудесном красном костюме (который, к слову, уже выгуливала год назад) и лодочках телесного цвета. Завершали образ распущенные волосы в привычной укладке. На встрече Кэтрин представила несколько образовательных фильмов, а также поделилась собственным опытом. К примеру, Миддлтон призналась, что для нее материнство хоть и стало радостью, но и большим испытанием.

«Лично для меня быть матерью – это потрясающий опыт. Тем не менее иногда это становится настоящим испытанием, несмотря на наличие помощниц, которых у многих матерей просто нет. На самом деле, ничего не может подготовить к тому огромному чувству ответственности, которое возникает с появлением ребенка. Материнство – это череда сопутствующих друг другу эмоций: радости, беспокойства, любви. Вся ваша личность меняется в одно мгновение. Вместо того чтобы думать только о себе, вы внезапно начинаете думать о совершенно другом человеке – своем ребенке», – цитирует Кейт Us Weekly. По мнению Миддлтон, в воспитании детей нет определенных правил, все очень индивидуально. «Когда дело доходит до материнства, единственное правильное решение – стараться как можно лучше заботиться о своей семье. Для многих матерей, в том числе и для меня, это временами приводило к неуверенности в себе и своих силах. К сожалению, в некоторых случаях этот стресс усугубляется той невероятной нагрузкой на психику, которая возникает после рождения детей», – отметила герцогиня.

Кэтрин отметила, что депрессия может возникнуть из-за желания быть идеальной матерью, что на деле невозможно. По словам Миддлтон, чувствовать усталость для недавно родившей женщины это абсолютно нормально, и в такие моменты не следует стыдиться просить о помощи. «Если женщина простудилась во время беременности, она консультируется с врачом. Психическое здоровье в этом смысле не отличается от физического», – заключила Кейт.

Отметим, что в последнее время к фигуре Миддлтон у журналистов и прочей заинтересованной общественности привлечено пристальное внимание. Это связано с недавним скандалом, который поднялся в интернете после того, как в Сети появились фотографии ее супруга Уильяма в компании некой блондинки. Выяснилось, принц отправился отдыхать в Швейцарию в компании друзей, среди которых и оказалась красотка – австралийская модель. Впрочем, вскоре журналисты узнали, что они познакомились именно на курорте.

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