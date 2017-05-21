КТО ТАКОЙ АЛЕКСЕЙ МАКЕЕВ И ПОЧЕМУ МЕКСИКАНЦЫ ЗАХОТЕЛИ ЕГО УБИТЬ

Толпа разъяренных мексиканцев 20 мая пришла к дому россиянина Алексея Макееева и начала его избивать, от смерти мужчину спасли только подоспевшие вовремя сотрудники полиции. Кто такой Алексей Макееев и почему его возненавидели мексиканцы — в материале «360».

Алексей Макеев известен как блогер Alextime. Судя по роликам на его канале в YouTube, Макеев придерживается ультраправых взглядов и развешивает вокруг себя нацистскую символику. «Разве они — такие же, как я?» — назван один из роликов, на котором он снимает и оскорбляет мексиканцев.

Макееву 44 года, он родился и вырос в Подмосковном городе Электросталь. Еще в 2003 году он привлекался к административной ответственности, затем в 2007 году уехал в Египет работать инструктором по дайвингу.

В 2013 году на Макеева обратило внимание федеральное телевидение, на канале «Россия 1» рассказали о безумном блогере, который толкает, оскорбляет и бросается с ножом на жителей родной Электростали.

Блогер прошел лечение в психиатрической клинике, однако не прекратил свою деятельность и был задержан полицией.

С этим интернетом будь осторожнее, ничего хорошего от него не может быть — мать Макеева.

Несмотря на это, Макеева признали вменяемым, и он продлил в России водительские права, которыми похвастался в сети. Невролог заявила «России 1», что Алексей полностью здоров и обладает повышенным IQ.

В Мексику Макеев переехал в 2015 году, он получил в стране статус беженца и вид на жительство. В своих видео из России блогер утверждает, что на него совершались террористические атаки и он готов наносить «удары на поражение» любому, кто приблизится к нему ближе, чем на метр.

На своем канале Alextime Video он начал выкладывать видео с нападениями на мексиканцев. Например, он толкнул стоявшую в очереди девушку и вступил с ней в матерную перепалку. Или мог идти за посетительницами местного магазина и кричать оскорбления им вслед.

В своем доме в Канкуне россиянин часто забирался на крышу, снимал местных жителей на видео и кричал им оскорбления на русском, испанском и английском языках.

Живущий в Мексике блогер Николай Рул в феврале 2017 года снял видео около дома Макееева и пообщался с его соседями. Хозяйка дома, в котором жил Алексей, заявила, что не будет продлять с ним договор аренды. По словам Рула, Макеевым уже заинтересовались местные криминальные элементы и «за ним скоро придут».

Полиция Мексики уже задерживала Макеева, о чем он сам сообщил в своем видеоблоге, а в 2016 году Национальный институт миграции Мексики требовал от властей выслать россиянина из страны.

Сейчас Макеев находится в коме, он получит тяжелую черепно-мозговую травму. Во время нападения на его дом в Канкуне он ранил одного из мексиканцев ножом, мужчина умер в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Национальный институт миграции и простые граждане Мексики снова требуют депортировать из страны Алексея Макеева, которого считают опасным для общества. Российское консульство в Мехико заявило, что сейчас главное — вылечить россиянина и провести расследование инцидента с нападением.

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