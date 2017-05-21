На 6 дней раньше новости и слухи "Дом-2" сегодня, 21.05.2017: обзор последних событий на сегодня, свежие новости "Дом-2" сейчас, 21 мая

Свежие новости с телепроекта "Дом-2", что актуальны на сегодняшний день, 21 мая, сообщают о множестве событий. Среди них будет уместно выделить следующие новости от участников: Майя Донцова отметила день рождения на Сейшельских островах. Егор Холявин вскоре появится на телеэкранах страны. Сергей Кучеров никак не может понять Виталия Малышева. Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 21.05.2017: сплетни от участников на 6 дней раньше 1. Сергей Кучеров рассказал о непонимании Виталия Малышева. "Виталик ревнует Юлиану ко всем, абсолютно. Пришёл к ней парень на кастинг, она об этом не знала. Он додумался, взял её, и давай показывать парня, который пришёл к ней, и спрашивает "Нк что, как он тебе?" Виталя то ли влюбился, либо с ума сошёл уже от скуки. В общем тяжело ребятам будет..." - поведал Кучеров. 2. Елизавета Кутузова планирует написать книгу. "Мне кажется я напишу книгу... Я даже знаю, как я ее назову, о чем будет она, о ком... В ней вы узнаете о людях, которые были и есть в моей жизни, которые причиняли боль и дарили свет, которые были всегда и есть рядом, о людях, которых я никогда не забуду и о которых даже вспоминать не хочется. И как все эти люди поместились в моей судьбе. Мне почему-то хочется, чтобы те, кому интересна моя жизнь, прочли ее и может для кого-то я откроюсь с другой стороны. Вы наверно не знали, что меня строго воспитывали, папа не разрешал даже стричь волосы, красть уж подавно, не разрешали поздно приходить домой, даже переводилки от жвачки делать на руки, наверно поэтому я и дорвалась до тату. Я не ночевала у подруг, всегда только дома ну и тд. Мама, моя никогда лишний раз меня не целовала, приходилось всегда выпрашивать поцелуй, она не была со мной ласковой, нежной. Наверно по этому я совершенно другая мама, я зацеловываю своих детей, стараюсь давать им свою любовь, быть нежной с ними. А еще я по жизни искала себе мужчину, который даст ту самую любовь, заботу и тепло, всё то, что мне не хватало в детстве. Но Мне просто нужно говорить слова любви утром и перед сном, меня нужно прижимать, целовать и просто любить, а я это почувствую. Мой мир - мои малыши, я постараюсь сделать все, чтобы они знали, что такое любовь и не искали ее где то на "стороне" потом в сознательном возрасте. Я каждый день говорю им, как сильно я их люблю. Вообще знаете, мне кажется, любой человек без любви к кому-либо не выживет, а еще жду не дождусь, когда мои дети мне будут это говорить в обраточку", - заметила девушка. 3. Майя Донцова отметила свой день рождения на Сейшельских островах. "У меня день рождения! 25 лет- юбилей. Наступили именно те 5 лет, в которые я должна успеть выйти замуж и детей нарожать. Я мечтала отметить день рождения на поляне, я там все-таки почти год прожила и близкие люди там, но отмечаю на Сейшелах, и скажу вам... Это лучшее место, где можно встретить своё 25-летие! Я всех люблю! Заранее спасибо за поздравления, ответить всем не смогу, интернет всего на час в день!" - призналась Майя. 4. Для Лилии Четрару последние дни стали нелегким испытанием из-за ее пластической операции по увеличению груди. Чтобы получить желаемый эффект, девушка столкнулась с ужасными трудностями и болями, единственным положительным моментом было то, что все это время с ней рядом находился Сергей Захарьяш, благодаря которому Лилии было легче переносить тяготы и лишения. Впрочем, как только боли стихли, весь "внутренний мир" Четрару "вылез наружу". Теперь Четрару, обладательница четвертого размера груди, почувствовала себя настоящей звездой и не устает демонстрировать свою значимость как коллективу, так и Захарьяшу. К слову, терпеть закидоны сожительницы Сергей оказался не готов и уже отчитал Лилю по полной программе.

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