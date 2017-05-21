Обратный эффект: после запрета ВКонтакте стал самым популярным сайтом на Украине

После запрета Киевом российских соцсетей ВКонтакте стал самым популярным сайтом на Украине, за сутки собрав 18 миллионов уникальных посетителей из украинского интернет-сегмента.

Вчера [16 мая> наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом в стране, - сказано в сообщении на странице группы VK Україна.

18 миллионов уникальных пользователей – это на 2 миллиона больше прежнего рекордного показателя по посещению украинцев российской соцсети.

Украинский президент П.А. Порошенко подписал указ о запрете российских сайтов. В список «запрещенки», кроме ВКонтакте, попали Одноклассники, Yandex, Mail.ru и другие. При этом наказывать украинцев за обход блокировок не станут.

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