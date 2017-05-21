Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: где найти данные об отключениях

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: с мая-месяца в силу вступает распоряжение московских властей о плановых отключениях теплой воды в городе, пишет w. Отключения проводятся от года к году и, как правило, не вызывают особого дискомфорта у граждан, отметил интернет-портал wordyou.ru.

Тем не менее, в этом году растет количество информационных запросов о графике и порядке отключения горячей воды в столице. Ответить одновременно на все запросы невозможно – график устанавливается в индивидуальном порядке для отдельных домов. Узнать подробнее об этом графике можно несколькими способами: по месту жительства, в соответственных инстанциях, или же в Интернете. Путей в Интернете есть очень много, достаточно просто ввести соответственный поисковой запрос, и поисковик тут же выдаст массу вариантов, в том числе и официальные источники.

Стоит помнить, что без теплой воды каждая отдельная квартира пробудет только несколько дней. Власти обещали, что максимальный срок отсутствия теплого водоснабжения – десять дней. Тем не менее, люди все равно переживают на этот счет.

В целом же отключения продлятся до последних числе августа – именно столько будут длится плановые ремонтные работы.

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