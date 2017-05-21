Перекрытие центра Москвы 21 мая 2017: какие улицы будут закрыты, перекрытие и ограничение движения схема

Движение в главном городе России будет перекрыто из-за крупного спортивного мероприятия. Кроме этого, некоторые вестибюли столичных станций метрополитена закроют в предстоящие выходные на ремонт.

Любители пробежек на этой недели смогут поучаствовать в полумарафоне \"За Бег\". Пока любители бега будут развлекаться, автомобилистам предстоит объезжать более десятка улиц.

Перекрытие центра Москвы 21 мая 2017: Ограничение движения из-за проведения столичного полумарафона

На Пречистенской набережной в воскресенье, 21 мая, временно ограничат движение транспорта, передает ftimes.ru. Ограничения в центре российской столице будут связаны с религиозными мероприятиями и в связи с проведением полумарафона «За Бег».

Для проезда автотранспортных средств с 08:00 до 13:40 ограничат по таким направлениям: Лужнецкая набережная, Фрунзенская набережная, Пречистенская набережная, Кремлевская набережная, улица Москворецкая, Большой Москворецкий мост, улица Балчуг, Раушская набережная, Космодамианская набережная, Шлюзовая набережная, Софийская набережная, Фалеевский переулок, улица Болотная, площадь Васильевский спуск, Новодевичья набережная, улица Лужники, Саввинская набережная, Ростовская набережная.

Воскресенье, 21 мая

Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения 7:30

Старт забега на 10 км - 9:00

Старт забега на 21,1 км - 10:00

Старт забега на 5 км - 11:30

Старт забега на 3 км - 12:15

Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве 12:00–13:30

Закрытие финиша - 13:30

Перекрытие центра Москвы 21 мая 2017: Закрытие вестибюлей станций метро

В рамках программы благоустройства Москвы в предстоящие выходные закроют вестибюли нескольких станций столичного метрополитена.

Напомним, что с 22:00 пятницы, 19 мая, до открытия метрополитена в понедельник, 22 мая, для пассажиров закроют:

северный вестибюль станции \"Тушинская\" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль;

восточный вестибюль станции \"Кузьминки\" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через западный вестибюль;

северный вестибюль станции \"Бибирево\" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль.

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