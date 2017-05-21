Пожар в Лыткарино произошел сегодня 21.05.2017 видео

Спасатели локализовали крупный пожар на складе в подмосковном Лыткарино, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.

Пожар в Лыткарино сейчас сегодня 21 05 2017 последние новости

В подмосковном Лыткарине на складском комплексе, предназначенном для хранения трикотажной продукции и резиновой обуви, произошел пожар. Об этом сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

«В 03:51 мск в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поступила информация о пожаре по адресу город Лыткарино, улица Парковая, дом 9», — сказали в ведомстве.

Для тушения пожара в подмосковном Лыткарине привлекли два вертолёта. Как рассказали Лайфу очевидцы, район около склада трикотажной продукции и резиновой обуви окутан густым дымом.

Площадь пожара на складе трикотажной продукции и резиновой обуви достигла 2400 квадратных метров. Огонь не могут погасить с ночи. Пожару уже присвоен второй номер сложности.

«Здание склада: двухэтажное, железобетонное, кровля мягкая по ж/б перекрытиям, высотой 10 метров, электрифицированное, не газифицированное, размером в плане 30x80 метров, первый этаж используется под хранение трикотажной продукции, второй — для хранения резиновой обуви», — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала.

Помимо вертолета, в тушении огня принимает участие пожарный поезд. Передвижная химлаборатория контролирует состав воздуха в районе ЧП, превышения предельных концентраций вредных веществ не выявлено.

Пожар в Лыткарино сейчас нас складе Парковая 9 фото

В тушении пожара задействованы 108 человек и 28 единиц техники.

Ранее сообщалось, что первый этаж здания используется под хранение трикотажной продукции, второй — для хранения резиновой обуви.

По состоянию на 08:20 мск, площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 12:15 мск объявлен повышенный ранг пожара №2, а огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров. Локализовать возгорание удалось только к 13:55 мск.

Это второй крупный пожар в Подмосковье за день. Ранее возгорание произошло в торговом павильоне в Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Там пожар локализован на площади 500 кв. м.

На опубликованных в Интернете кадрах видно, что на в небе над пожарищем кружит вертолет Ка-32, к месту инцидента направлен пожарный поезд.

Горящие здание электрифицировано, но газифицировано.

Пожар в Лыткарино сейчас видео

Пожар в Лыткарино сегодня 21 05 2017 видео

Пожар в Лыткарино на складе Парковая 9 видео

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