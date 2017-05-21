Психиатр о блогере-нацисте Макееве: есть основания предполагать, что он душевнобольной

По словам Тарасова, заочно ставить какие-то диагнозы Макееву было бы неправильно, но тем не менее, есть вполне определенные основания полагать, что пострадавший в Мексике россиянин может страдать каким-то психическим расстройством.

Журналисты РЕН ТВ связались с врачом-психиатром Вячеславом Тарасовым и попросили его прокомментировать поведение Алексея Макеева, избитого накануне толпой мексиканцев, и находящегося сейчас в состоянии искусственной комы.

По словам Тарасова, заочно ставить какие-то диагнозы Макееву было бы неправильно, но тем не менее, есть вполне определенные основания полагать, что пострадавший в Мексике россиянин может страдать каким-то психическим расстройством. На это, пусть косвенно, но указывает его поведение как в Мексике, так и в России.

Тем не менее, специалист отмечает, что в экстремальной ситуации, в которой оказался Макеев, с высокой долей вероятности так же поступил бы любой другой человек, даже не испытывающий проблем с психическим здоровьем. Речь идет о том, что защищаясь от нападения толпы, штурмовавшей его дом, Макеев смертельно ранил одного из мексиканцев.

Вячеслав Тарасов отмечает, что мексиканцы отличаются особенной "горячей" экспрессивностью, и могло статься так, что Макеев попросту не имел другого выхода, кроме как защищать себя и свой дом с оружием в руках.

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