Россия-бронзовый призер ЧМ по хоккею 2017. Смотреть видео обзор

21.05.2017 Автор: Рубрика: Спорт Отзывов нет »

Россия-бронзовый призер ЧМ по хоккею 2017. Смотреть видео обзор

Россия обыграла Финляндию со счетом 5:3 в бронзовом матче ЧМ по хоккею и заняла 3 место!

Победа далась нелегко, но бронза наша!

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