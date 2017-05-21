Россия-бронзовый призер ЧМ по хоккею 2017. Смотреть видео обзор
Россия обыграла Финляндию со счетом 5:3 в бронзовом матче ЧМ по хоккею и заняла 3 место!
Победа далась нелегко, но бронза наша!
Еще из этой рубрики:
Победа далась нелегко, но бронза наша!
Россия Канада 2017 хоккей счёт: Шок и поражение, Канада разбила Россию Россия Канада 2017 хоккей ...
Хоккей. Россия — Финляндия. Сегодня прямая трансляция 21 мая 2017. Прогноз. Где смотреть онлайн ...
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ, СЧЕТ 5:3: ОБЗОР МАТЧА ОТ 21.05.2017, ВИДЕО ГОЛОВ, РЕЗУЛЬТАТ ЧМ 2017 (ВИДЕО) 21 мая ...