Россия Канада 2017 хоккей счёт: Шок и поражение, Канада разбила Россию

Россия Канада 2017 хоккей счёт: О болезненном поражении сборной России от Канады

Сборная России снова проиграла Канаде. На этот раз в полуфинале чемпионата мира. Команда Олега Знарка здорово провела первые два периода, но в третьем просто развалилась, пропустив четыре шайбы. Впереди россиян ждет матч за третье место, а канадцев – финал. LiveSport.Ru узнал, что об этом написали российские СМИ.

«Если бы сборная России забила всё, что создала, то на второй перерыв ушла бы со счётом 5:0, не меньше. Да только Пикар, закалённый игрой в безнадёжном «Колорадо», провёл чуть ли не лучший матч в сезоне, а наши форварды после двух шедевров начали откровенно пижонить. Добавь капельку хладнокровия — и для Канады этот матч закончился бы задолго до финальной сирены. Тем, кто вколотит гвоздь в крышку канадского гроба, должен был стать играющий на уколах Наместников, но на его пути встал вратарь. А потом началось необъяснимое…

Весь третий период прошёл в российской зоне. Максимум, что могли наши хоккеисты, – добраться до чужой синей линии и забросить шайбу в зону без особой надежды на успех. Половину решающего периода подопечные Знарка провели в меньшинстве, что высосало из них буквально все силы. Команду сначала подвёл капитан Белов, в чужой зоне зачем-то нарушил правила Кузнецов, а первую шайбу Шайфли отквитал, когда на лавке отбывал штраф молодой Зуб. Можно кивать на судей, которые начали подравнивать удаления, но фактически сборную России подвела всё та же дисциплина.

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