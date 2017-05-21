Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза: стали известны новые подробности церемонии

Свадьба Пиппы Миддлтон состоялась в субботу, 20 мая. На официальных мероприятиях присутствовали всего около 150 гостей, а на вечеринке – около 350 человек, среди которых было немало знаменитостей. В целом, свадьба прошла относительно скромно – на нее потратили около 300 тысяч фунтов.

Вчера, двадцатого мая, состоялась долгожданная свадьба Пиппы Миддлтон. Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, вышла замуж за 41-летнего бизнесмена и бывшего автогонщика Джеймса Мэттьюза. Свадьбу уже сейчас называют «свадьбой года». Но церемония получилась относительно скромной.

По последним данным, на свадьбу Пиппы и Джеймса было потрачено порядка трех сотен тысяч фунтов, что, естественно, немало, но как для людей такого высокого статуса, в то же время очень скромно. Все было организовано в соответствии с культурными традициями бракосочетания, от нарядов жениха, невесты и гостей до церемонии брака в церкви.

Свадьбу Пиппы Миддлтон оценивают в сравнении со свадьбой ее старшей сестры. В свое время Кейт Миддлтон пригласила на торжество около двух тысяч гостей, и на свадьбу было потрачено однозначно больше, чем триста тысяч фунтов. Счет шел на миллионы.

А вот Пиппа и ее жених пригласили всего лишь 350 человек, причем на официальной торжественной церемонии присутствовали всего 150 человек – что сравнительно очень мало. Присутствовали только самые родные и близкие люди.

Кстати, на церемонии было немало знаменитостей. Поздравить молодоженом прибыли теннисист Роджер Федерер со своей женой, актриса Меган Маркл – еще одна возможная будущая представительница Дворца, актриса Донна Йэр, принцесса Беатрис и другие.

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