В Мексике толпа избила российского блогера Алексея Макеева, видео

В мексиканском Канкуне толпа окружила дом россиянина Алексея Макеева, известного своими видео с оскорблениями мексиканцев, и попыталась расправиться со скандальным блогером.

Конфликт жителей Канкуна с россиянином Алексеем Макеевым в пятницу закончился массовой дракой, передает ТАСС со ссылкой на заявление заведующего консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрия Болбота.

Недовольство мексиканцев вызвало поведение россиянина. Он без повода оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет.

На опубликованных в Сети записях с места событий видно, что в течение долгого времени толпа не предпринимала попыток напасть, но после известия о ранении мексиканца люди вломились в дом Макеева, а он сам выбежал на крышу.

Отмечается, что в ходе конфликта один из местных жителей получил ножевое ранение. Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако там он скончался. По даным местных СМИ его звали Карлос Эдуардо.

Россиянин Алексей Макеев, раненный в результате попытки линчевания толпой в мексиканском Канкуне, также доставлен в госпиталь.

«Он стрелял, два выстрела в грудь пришлись мексиканцу. Макееву повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте», - рассказал в эфире НТВ житель Канкуна Александр Толмачев.

Алексей Макеев — весьма известный в Сети персонаж, в России о нем снимали передачу, в которой утверждалось, что он психически болен.

В мексиканском Канкуне, по информации из Сети, бывший бизнесмен и брокер снимал комнату в трущобах, спал на полу, работал продавцом, охранников и дайвером. В свободное время — записывал видеоролики, в которых унижал местных жителей. За это в конце концов Макеева решено было депортировать из страны.

Как сообщают местные СМИ, чтобы доставить «взрывоопасного россиянина» в миграционную службу, потребовался десяток крепких полицейских — видеоблогер активно сопротивлялся и даже попытался разоружить одного из стражей порядка.

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