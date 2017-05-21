В подмосковном Лыткарино произошел пожар на складе

На складе в подмосковном Лыткарино спасатели тушат пожар на площади в 800 квадратных метров.

По данным ГУМЧС по Московской области, возгорание произошло по адресу: улица Парковая, дом 9 около четырех часов утра в воскресенье.

"Здание склада: двухэтажное, железобетонное, кровля мягкая по ж/б перекрытиям, высотой 10 метров, электрифицированное, не газифицированное, размером в плане 30×80 метров, первый этаж используется под хранение трикотажной продукции, второй — для хранения резиновой обуви", - сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала. В борьбе с пожаром задействованы 53 человека и 13 единиц техники.

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