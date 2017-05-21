ВИДЕО: в Мексике едва не убили россиянина Алексея Макеева

В городе Канкун (Мексика) толпа попыталась линчевать гражданина России Алексея Макеева за регулярные оскорбления мексиканцев.

На гражданина России Алексея Макеева напала толпа из сотни человек и жестоко его избила в мексиканском городе Канкун. Причиной расправы стало то, что россиянин постоянно издевался над мексиканцами, выкладывая в Интернет оскорбительные видео и обзывая людей на улицах. Во время попытки линчевать его Макеев ранил ножом одного из противников по имени Карлос Эдуардо. От полученных ран мексиканец скончался в больнице. При этом информация из Мексики поступает противоречивая. По данным местных СМИ, в ходе конфликта один мексиканец получил ранение и скончался в больнице. Макеев был сильно избит, однако от суда Линча его спасла подоспевшая полиция. Об этом пишет stuki-druki.com со ссылкой на Palco Quintanarroense. Издание пишет, что Макеев публиковал в YouTube видео с оскорблениями мексиканцев, проживая в Канкуне. После того, как его адрес стал известен общественности, к дому Макеева пришла толпа возмущенных мексиканцев, чтобы поговорить с ним. Макеев начал оскорблять жителей с крыши здания, затем вышел из дома и ранил ножом молодого человека, который позднее скончался в больнице.

В Мексике толпа попыталась линчевать гражданина России Алексея Макеева

По другим данным, Макеев два раза выстрелил в грудь мексиканцу. Россиянина избили, сейчас он в больнице

избитый Алексей Макеев

В посольстве РФ в Мексике говорят, что информация пока противоречива. «В посольство поступает противоречивая информация, что он ранен, а также, что он сам мог ранить мексиканца, мы ждем официального подтверждения», — заявил консул России в Мехико Дмитрий Болбот, передает РИА Новости. По словам консула Болбота, Алексей Макеев – весьма известный персонаж и может быть психически несостоятелен. В России о нем снимали передачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен. «Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине, и что его принудительно лечили», — отметил консул. По его словам, российское посольство, как только появилась информация о ситуации вокруг дома Макеева, пыталось защитить его. Дипломаты связались с МИД Мексики и попросили защитить его. «Макеев выжил, сейчас он доставлен в Hospital General», - написал в соцсетях также живущий в Канкуне россиянин Александр Толмачев. Портал Штуки-Дрюки напоминает, что Алексей Макеев неоднократно приставал к мексиканцам на улице, в том числе к женщинам и детям, нецензурно оскорблял их, выкрикивал расистские фразы. Свои выходки он записывал на видео и выкладывал в Сети. По некоторым данным, неадекватным поведением россиянин отличался и на родине. По заявлению российского консула в Мексике, Макеев психически нездоров.

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