Бывший супруг Виктории Дайнеко считает ее злодейкой



Певица и Дмитрий Клейман официально развелись в сентябре 2017 года - после череды скандалов. Сейчас супруги редко встречаются ради дочери Лидии. Экс-супруг артистки опубликовал в Инстаграме кадр, после которого поклонники заподозрили, что вновь вместе.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман официально расторгли брак в сентябре 2017 года. Сейчас супруги практически не встречаются, но им все же приходится контактировать из-за общей дочери Лидии. Сначала пара перестала жить вместе, а затем Клейман подал на развод.

Не так давно Дмитрий решился на откровенный разговор с журналистами. Экс-супруг певицы признался, что на протяжении трех лет знакомства с Викторией ему приходилось непросто – по его словам, избранница хотела более обеспеченной жизни, которую двадцатилетний Клейман не мог предоставить.

«Приходилось буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и добытчика. К тому времени стал немного больше зарабатывать, для двадцатилетнего парня совсем неплохие деньги. Но для «звезды» Виктории Дайнеко разве это был масштаб? При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на фитболе. А вечером мчался на концерты, еще успевал гастролировать», - рассказал Дмитрий.

О редких встречах с дочерью и экс-супругой Клейман иногда сообщает пользователям Сети. В этот раз Виктория решила пошутить над поклонниками, отобрав у бывшего мужа мобильный телефон и сделав селфи.

Сама артистка старается придерживаться личных правил и не рассказывает журналистам и поклонникам о причинах развода с Дмитрием. Тем не менее Виктория не смогла остаться в стороне, когда Клейман решил приоткрыть завесу тайны совместной жизни с ней.

«Честно, я расплакалась от обиды не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает. Я не буду ничего комментировать. Я не делала ничего, о чем жалею, помимо самого замужества. Могла бы сохранить очень много нервных клеток себе. И дочь не была бы свидетелем всего ужаса, который происходил на ее глазах», - рассказала Виктория «СтарХиту».



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