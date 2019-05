Гагарина пожалела дочь Алсу после ситуации на детском «Голосе»

Известная российская певица Полина Гагарина в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» оправдала недостаточно профессиональное пение Микеллы Абрамовой на детском «Голосе». Артистка также пожалела подростка, который был затравлен после скандала на проекте.

Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой песни Love the Way You Lie в финале «Голоса. Дети». По ее мнению, у ребенка во время исполнения композиции «просто закончилось дыхание». Гагарина считает, что дочь Алсу выбрала очень сложную песню.

Автор видеоблога Ирина Шихман уточнила у исполнительницы, кто виноват в произошедшем, подразумевая подтасовки результатов телеконкурса. Но Гагарина ушла от ответа, отметив, что это вечный вопрос. По ее мнению, сфальсифицировать результат голосования нельзя, можно лишь «попросить, чтобы голосовали».

«Не ее вина в том, что произошло, — сказала артистка. — И это ужасно, что... Даже не представляю, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать».

Певица высказала мнение, что сейчас 11-летняя девочка переживает «ад», так как ей приходится сталкиваться с агрессией.

Скандал вокруг детского «Голоса» произошел после того, как дочь певицы Алсу стала победительницей конкурса, набрав рекордное количество голосов. После того, как в ходе проверки обнаружились накрутки голосов, Первый канал аннулировал результаты проекта.



