Галкин возведет церковь для Пугачевой в Подмосковье



Шоумен Максим Галкин сообщил о намерении построить готический храм для примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Пародист выкупил несколько участков в деревне Грязь. На этой территории он планирует построить часовню и небольшой парк. Известный эстрадный певец Филипп Киркоров выступил с соответствующей идеей. Он рассказал, что на его участке, который расположен на Мякининском полуострове в Московской области, также построено святилище.

Ближайшая подруга Пугачевой Алина Редель предложила возвести часовню на примере церкви Святых апостолов Петра и Павла, которая расположена в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Дни.ру».

Ранее Галкин выложил в своем профиле в Instagram совместную фотографию с Аллой Пугачевой. Он напомнил, что ровно 18 лет назад в этот день он познакомился со знаменитой российской певицей.

По данным СМИ, Галкин и Пугачева встретились в 2001 году на музыкальном фестивале «Славянский базар» в холле местной гостиницы. Галкина Пугачевой представил ее муж Филипп Киркоров. Позже певица и шоумен вновь пересеклись на юбилее их общего знакомого.

Известный актер, журналист и блогер, заслуженный артист России Станислав Садальский раскритиковал своего коллегу по актерскому цеху Максима Галкина. Он заявил, что шоумен не может называться артистом, так как «кривляние — это не искусство».



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