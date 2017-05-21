Наркодельца из Красноярска спустя шесть лет поймали в Эквадоре

В этой стране мужчина скрывался от российского правосудия. В международный розыск красноярец был объявлен ещё в 2011. Но теперь обвиняемый в изготовлении наркотиков вернулся с "каникул".

Эквадор выдал России красноярского наркодельца, пишет newslab.ru. По версии следствия, мужчина до августа 2011 года в вместе с другими злоумышленниками изготавливал в Красноярске психотропное вещество — амфетамин. Сообщники сделали около килограмма запрещённого вещества, что является крупным размером.

От правоохранительных органов обвиняемый смог скрыться. Сначала его объявили в федеральный розыск, а 30 ноября 2011 года — в международный. По сообщению НЦБ Интерпола Республики Эквадор, наркодельца задержали на территории этого государства.

Верховный суд Эквадора удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче злоумышленника. 19 мая мужчину передали представителям правоохранительных органов РФ. Шестилетние "каникулы" красноярца закончились, теперь его ждёт судебное разбирательство.

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