Не всем абаканцам удалось принять горячий душ

Несмотря на досрочное завершение гидравлических испытаний на Абаканской ТЭЦ, горячая вода в некоторые многоквартирные дома так и не поступила.

По плану тепловики должны были восстановить ГВС 20 мая. Мэр Абакана 19 мая сообщил на своей странице в соцсети о завершении работ, в ходе которых обнаружены 32 порыва на теплосетях. Несмотря на неполадки, горячую воду в дома горожан должны были запустить по тупиковой ветке. Тем не менее, в некоторые квартиры и социально значимые учреждения коммунальный ресурс так и не подали.

В комментариях к записи Николая Булакина абаканцы пишут, что блага цивилизации нет в роддоме, домах по улицам Пушкина 19, 23, 56Б, 100, Дзержинского 93, Чертыгашева 120, Запорожская 3, Кирова 97, 103, Дружбы народов 46, Торосова 26, Маршала Жукова 7, Некрасова и т.д. В диспетчерской МУП УЖК пояснили, коммунальщики не могут подключить к ГВС дома, находящиеся в их управлении, так как обнаружены порывы на теплосетях, которые в настоящий момент пытаются устранить работники СГК. Ранее сообщалось, что если не возникнет непредвиденных ситуаций, к 21:00 горячая вода появится во всех домах Абакана. Однако даже утром 21 мая из кранов абаканцев горячая вода так и не пошла.

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