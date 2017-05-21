Неадекватный мужчина в красных трусах разгуливал под дождём в Красноярске

Мужчина бегал вокруг одной машины и заскочил на другую. Медики выяснят причины столь странного поведения красноярца.

В группе «ЧП Красноярск» в сети «ВКонтакте» появилось видео с участием неадекватного незнакомца. Мужчина в красных трусах бродил по улицам в районе ДК 1 Мая. Герой ролика явно что-то хотел сделать с припаркованной машиной. Он некоторое время ходил возле тёмной иномарки, размахивал руками. Очевидцы отмечают, что всё происходило недалеко от парка, где часто гуляют дети.

Во второй части видео странный мужчина переключает внимание на другую машину. В тот момент, когда к красноярцу приближается прохожий, он, словно зверь, запрыгивает на припаркованный белый «Функарго» и забирается на крышу. Очевидцы и некоторые пользователи соцсети, посмотревшие видео, предполагают, что странное поведение можно объяснить действием наркотиков.

Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе полиции, сотрудники выезжали по просьбе местных жителей на место происшествия. Правоохранители странного мужчину задержали, а затем передали медикам, чтобы те выяснили, находился ли странный горожанин в состоянии наркотического или иного опьянения.

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