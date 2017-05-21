Полтысячи человек установили рекорд России, обнявшись в Красноярске

Рекорд фиксировался видеокамерой с квадрокоптера. Также для фиксации результата в Красноярск приехал официальный эксперт Книги рекордов России.

В Красноярске установили рекорд России по объятиям. 438 человек собрались 21 мая в фанпарке "Бобровый лог", выстроились в шеренги и одновременно обняли друг друга. Сделали люди это в честь старта набора волонтёров на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года.

Как пишет ТАСС, рекорд фиксировался видеокамерой с квадрокоптера. Также для фиксации результата в Красноярск специально приехал официальный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов.

Место для объятий выбрано не случайно. "Бобровый лог" — официальный спортивный объект универсиады, там будут проводиться соревнования по горнолыжному спорту.

Набор волонтеров на универсиаду стартовал в воскресенье, всего планируется набрать 5 тысяч человек.

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