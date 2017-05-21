Сборная России – бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею с шайбой

Команда Финляндии в матче за 3-е место была обыграна со счётом 5:3.

Понервничать изрядно пришлось и в этой встрече. Ибо при 4:0 наш соперник вдруг поймал удачу за хвост, отправив в ворота россиян за считанные минуты три шайбы. Короче говоря, открыл счёт в матче на 7-й минуте Никита Гусев. На 22-й минуте удвоил преимущество нашей команды Владимир Ткачёв, а на 28-й всё тот же Никита Гусев отличился вновь. Нельзя сказать, что четвёртая шайба, заброшенная Богданом Киселевичем (29), вселила победный дух в подопечных Олега Знарка, опыт, полученный в полуфинальном матче с Канадой, наоборот, заставлял держать ухо востро. И не напрасно. На 40-й минуте Микко Рантанен был точен, на 42-й – Микко Лехтонен, а на 46-й минуте – Велли-Матти Савинайнен. Казалось, что мгновение и ещё одно обидное поражение в историю отечественного хоккея будет записано отнюдь не золотыми буквами. Но наши хоккеисты сумели сделать работу над ошибками, взяв себя в руки и доведя поединок до пяти голов. Вдохнул второе дыхание в команду Никита Кучеров на 49-й минуте.

В финале, напомним, сборная Канады встретится с командой Швеции.

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