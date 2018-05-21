В новом клипе Бузовой снялись выдающиеся спортсмены. Видео

Певица представила видеоклип на свою новую песню "Чемпион". В съемках музыкального видео приняли участие хоккеист Александр Овечкин, фигуристка Аделина Сотникова, а также чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой.

В прошлом году после тяжелого развода Ольга Бузова начала покорять музыкальное пространство. За считанные месяцы она выпустила несколько песен и клипов, а вскоре стала гастролировать по стране. Каждый ее новый трек сразу становится хитом. Популярность звезды «Дома-2» продолжает расти. Сегодня она выпустила новый клип на песню «Чемпион». Как поясняла сама Ольга, эта ее работа должна стать мотивацией для сборной России по футболу, которой этим летом предстоит выступить на чемпионате мира против очень сильных команд.

В новом клипе Бузовой снялись известные спортсмены. Прежде всего, это один из лучших хоккеистов мира, форвард сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Также снялась в ролике и олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в Сочи Аделина Сотникова, которая уже завершила свою карьеру. Засветился в клипе еще и чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. Каждый из них снялся на катке, ринге или в спортзале, показав свои сильные стороны. Ольга же на видео бежит по футбольному полю, преодолевая трудности и уворачиваясь от стрел. «Эта история о каждом из нас: о наших победах и поражениях, история о том, что всегда в любой ситуации надо встать и идти вперед!», — пояснила она.

Между тем поклонники уверены, что клип посвящен бывшему возлюбленному Бузовой Дмитрию Тарасову, который играет за московский «Локомотив». В этом году он не вошел в состав сборной нашей страны. Новая работа знаменитости очень понравилась ее фанатам. Ольга, в свою очередь, поблагодарила чемпионов, которые согласились сняться в ее клипе. «Хочу поддержать этой историей всех наших спортсменов, и пожелать удачи во всех Чемпионатах», — отметила она. Недавно также стало известно, что Бузова намерена претендовать на участие в конкурсе «Евровидение», который пройдет в будущем году в Израиле.

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