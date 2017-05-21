Жителям Абакана вернули тепло

21.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Повезло не всем обитателям многоэтажек республиканской столицы.

В квартирах некоторых абаканцев несколько дней было некомфортно. Понижение температуры за окном и сильные ветра отразились и на внутреннем климате жилых помещений.  Люди даже достали обогреватели. Некоторым же жителям республиканской столицы повезло батареи в их квартирах вновь стали горячими. Как сообщает "АИС", в субботу, 20 мая, тепло вернулось в некоторые многоэтажки Абакана. Спасибо жильцы могут  сказать своим управляющим компаниям, так как это их инициатива. Никакого распоряжения мэрии о возобновлении отопительного сезона не было.

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