Звезда сериала «Игра престолов» поразился судьбе своего персонажа



Английского актера Айзека Хемпстеда-Райта, который известен по роли Брана Старка в легендарном телесериале «Игра престолов», удивила судьба своего персонажа.

Как передает портал Entertainment Tonight, актер заявил, что судьба Брана Старка шокировала его. Хемпстед-Райт предполагал, что все-таки Бран будет новым Королем Ночи.

Актер до получения сценария финальной серии не знал, чем же закончится уже успевший стать культовым сериал. Об этом пишет «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что последнюю серию фэнтезийного сериала «Игра престолов» в США посмотрели более 19 миллионов зрителей. Она собрала 19,3 миллиона просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Предыдущий рекорд поставила пятая серия последнего сезона. Эпизод посмотрели 18,4 млн человек.

Писатель, переводчик и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков присоединился к многочисленным фанатам, недовольным финалом сериала «Игра престолов». Он отметил, что ни к режиссерам, ни к актерам у него претензий нет, весь свой гнев он обрушил на сценаристов. По мнению Пучкова, популярный сериал начал катиться по наклонной еще в четвертом сезоне.

Ставший культовым американский телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый эпизод зрители увидели в 2011 году, а в апреле 2019 года вышли первые серии финального сезона. Последний эпизод показали в понедельник.



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