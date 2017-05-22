Хоккеисты «Саян» сыграли в футбол с преданными болельщиками

22.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Товарищеский матч прошёл на искусственном футбольном поле спорткомплекса "Подсинее".

Товарищеский матч между болельщиками и хоккеистами — это одна из форм сближения команды и её поклонников, возможность неформального общения за пределами ледового поля. Идею сыграть в футбол и хоккеисты и сообщество болельщиков главной ледовой дружины Хакасии дружно поддержали.

Символичным стал и тот факт, что обе команды отправились на матч на саяновском клубном автобусе, в котором болельщики могли почувствовать себя частью единой команды. До матча, а также по его окончании поклонники спортсменов смогли пообщаться с игроками и главным тренером.

 

Сам же матч прошел в непринужденной, дружеской атмосфере, что, однако, не помешало острой и бескомпромиссной борьбе, в которой игравшие экспромтом болельщики не желали уступать более тренированным и сыгранным профессионалам. Итог встречи - 4:2 в пользу "Саян", незабитый пенальти в ворота Владислава Атапина, улыбки и рукопожатия и дружеское фото на память.

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