Хоккеисты «Саян» сыграли в футбол с преданными болельщиками

Товарищеский матч прошёл на искусственном футбольном поле спорткомплекса "Подсинее".

Товарищеский матч между болельщиками и хоккеистами — это одна из форм сближения команды и её поклонников, возможность неформального общения за пределами ледового поля. Идею сыграть в футбол и хоккеисты и сообщество болельщиков главной ледовой дружины Хакасии дружно поддержали.

Символичным стал и тот факт, что обе команды отправились на матч на саяновском клубном автобусе, в котором болельщики могли почувствовать себя частью единой команды. До матча, а также по его окончании поклонники спортсменов смогли пообщаться с игроками и главным тренером.

Сам же матч прошел в непринужденной, дружеской атмосфере, что, однако, не помешало острой и бескомпромиссной борьбе, в которой игравшие экспромтом болельщики не желали уступать более тренированным и сыгранным профессионалам. Итог встречи - 4:2 в пользу "Саян", незабитый пенальти в ворота Владислава Атапина, улыбки и рукопожатия и дружеское фото на память.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







