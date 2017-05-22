В Хакасии «живые уроки» помогут развивать детский и подростковый туризм

22.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В заповеднике "Хакасский" представили новое направление образовательного туризма — "Живые уроки". Протестировать задумку смогли школьники из абазы, представители министерств республики, администраций муниципалитетов, журналисты и представители турбизнеса.

Как говорят авторы нового направления в образовательном туризме, "живая" визуализация учебных программ — один из главных мировых трендов. Хакасия входит в 18 регионов России, которые реализуют проект "Живые уроки". 

Первыми такое занятие разработали педагоги Абазы. Площадкой для проведения урока-экскурсии выбрали экологическую тропу "Таёжная грамота" заповедника "Хакасский". "Чтобы получился качественный живой урок, мы глубже изучали тему, несколько раз создавали и проектировали программу урока на бумаге. Потом отрабатывали и прогоняли, и ещё раз садились и обсуждали все нюансы» - комментирует автор урока-экскурсии Ольга Кирилюк, учитель биологии школы №50, Абаза.

Взрослые и юные участники первого "живого урока" разделились на группы ботаников, зоологов, экологов и художников, разгадывали ребусы, выполняли творческие задачи и решали тесты. «Однозначно урок вне школьных стен интереснее. Когда ты сам делаешь задание, и при этом видишь всё это здесь и сейчас, материал усваивается лучше, чем сидя за партой» - отмечает Виктория Трофимова Виктория ученица из Абазы.

По словам педагогов и сотрудников заповедника, на базе эколого-экскурсионных комплексов заповедника «Хакасский» возможно проведение "живых уроков" биологии, географии, экологии, истории и других предметов.

 

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