7 самых верных мужчин шоу-бизнеса

Эти всем известные красавчики являются доказательством того, что даже при множестве соблазнов можно оставаться верным своей любимой женщине.

Том Хэнкс

Том Хэнкс не раз говорил, что ему легко со своей женой и что в их отношениях царит полная гармония. Похоже, это действительно так, ведь супруги вместе уже больше 30 лет! Актер влюбился в Риту Уилсон с первого взгляда, и по сей день его чувства к ней не угасают: в одном из интервью Хэнкс рассказал, что регулярно оставляет жене милые записочки и коллекционирует собственные письма, адресованные любимой. Том гордится женой и, несмотря на все трудности, через которые им пришлось пройти (рак груди Риты, наркотическая зависимость сына), никогда не заставлял ее сомневаться в своей верности.

Колин Ферт

А этот голливудский красавчик неоднократно рассказывал, как ему повезло с женой, которую он почти боготворит и считает самой красивой женщиной на свете. Колин без ума от супруги и верен ей уже больше 20 лет, чего не скажешь о его благоверной. Год назад общественность узнала, что Ливия Джуджолли изменяла актеру. Но Ферт эту ужасную новость перенес стойко и даже смог простить супругу. Вот она — настоящая любовь.

Игорь Крутой

Со своей женой композитор познакомился еще в девяностые, и с тех пор они не расставались. Игорь и Ольга Крутые считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, хотя живут супруги на две страны: она — в Америке, а он — в России. Испытание расстоянием знаменитости проходят успешно, и, кажется, оно совершенно не мешает их счастью. Брутальный музыкант рядом с женой становится мягким, старается уступать Ольге и считает ее главной женщиной в жизни.



Райан Рейнольдс

Этот парень хотя и любит отпускать язвительные шуточки в соцсетях в адрес своей жены, но красавице Блейк он верен уже более семи лет. Парочка не распространяется о личной жизни, но Райан ни разу не был заподозрен в изменах. Да чего уж говорить, рядом с Блейк он выглядит по‑настоящему счастливым. Их совместные выходы в свет и недавняя новость о третьей беременности Блейк в очередной раз подтверждают, что в отношениях влюбленных царит настоящая идиллия.

Уилл Смит

Еще один пример настоящей супружеской верности показывает Уилл Смит. Вот уже больше 20 лет он счастлив в отношениях с Джадой Пинкетт Смит — вопреки постоянным слухам о проблемах в браке. Очередные новости о разводе пары, появившиеся в начале 2018 года, актер опроверг, выложив видео в Instagram, на котором он с женой катается на катамаране. Звезды выглядели вполне жизнерадостными. К слову, сама Джада в одном из интервью признавалась: «У нас очень, очень и очень уникальное партнерство, и это действительно прекрасно. Что касается Уилла и меня, то мы — семья, и так будет всегда! Всегда!»

Хью Джекман

Многие не верили в эти отношения, предполагая, что союз с женщиной, которая старше Хью на 13 лет, лишь пиар-ход. Но не тут-то было! В апреле браку Хью Джекмана и Деборры Ли Френесс стукнуло 23 года, и, очевидно, это еще не предел. Актер всегда с восхищением отзывается о любимой и признается, что супруга покорила его с первого взгляда. Несмотря на большую разницу в возрасте и регулярно всплывающие грязные слухи, знаменитости показывают, что в их отношениях все прекрасно. В интервью Джекман часто отмечает, что Деборра — лучшее, что с ним когда-либо случалось.

Курт Рассел

Курт Рассел и Голди Хоун хотя и не регистрировали свои отношения официально, но счастливы вместе уже больше 30 лет. Пара считается одной из самых крепких в Голливуде, а Рассел — одним из самых верных звездных мужчин. Неудивительно, что влюбленные сохранили теплые отношения на протяжении нескольких десятилетий, ведь, по словам Курта, с супругой ему не скучно даже спустя годы: «Мы с Голди каждый день вопим от радости и веселимся друг с другом. Что еще надо?».



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