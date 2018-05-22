Алена Свиридова публично извинилась перед бывшим супругом



Исполнительница в эфире программы «Секрет на миллион» подтвердила, что была не права. Алена Свиридова извинилась перед экс-супругом и рассказала, как бросила его много лет назад.

Алена Свиридова в прошлом году официально стала пенсионеркой - ей исполнилось 55 лет. Но возраст - это только цифры, и певица ведет активный образ жизни – гастролирует, записывает новые песни, снимает клипы, много путешествует, занимается экстремальными видами спорта. А нынешний гражданский муж артистки моложе нее на 15 лет.

Свиридова официально была замужем дважды. Именно фамилию первого супруга урожденная Алена Леонова носит до сих пор. В эфире программы «Секрет на миллион» певица рассказала о том, как познакомилась со своим будущим мужем и отцом своего старшего сына.

«Мы познакомились в компании общих друзей. Я была школьницей, а он уже студент. Сережа произвел на меня большое впечатление - он умный, уже тогда в совершенстве владел немецким. Мы не так чтобы долго встречались, быстро поженились. Он был моим первым мужчиной. Уже на четвертом курсе я забеременела и к диплому была с Васей на руках…» - рассказала Алена.

Молодая Алена не была готова к семейной жизни. По ее собственному признанию, она не успела даже почувствовать себя взрослой, «вкусить взрослой жизни», и сразу стала женой и мамой. Свиридова говорит, что ей, конечно, помогали с ребенком и ее родная мама, и муж, но все-равно ей было тяжело. Вместе со своим первым мужем Алена прожила пять лет. А потом влюбилась в другого и ушла. О чем позже очень пожалела.

«Я влюбилась в актера Артура, который писал стихи. Пришла к Сереже и сказала: вот так вот, влюбилась. Он сказал: «Может, ты одумаешься и вернешься». Вел себя очень благородно. Я дура, не одумалась. Мне жалко что я такая свинюга, и убежала. Сережа очень хороший человек. И я прошу у него прощение», - рассказала Алена.

Сейчас Свиридова счастлива с бизнесменом Давидом Варданяном, но замуж больше не хочет. Ранее певица расписывалась с американским дипломатом Генри Пикоком, но и этот брак ничем хорошим не закончился. Теперь Алена убеждена, что для счастливой совместной жизни штамп в паспорте нужен в последнюю очередь.



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