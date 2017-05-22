Александр Волков: Удмуртия, причины смерти, семья, похороны, биография, первый президент

Стало известно, что президент Удмуртии, который также занимал дожность заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков умер. Смерть произошла в Германии, где чиновник проходил курс лечения.

Похоронят первого президента Александра Волкова в Удмуртии.

Александр Волков: по словам врачей, причиной смерти чиновника стала длительная болезнь, от Александр Волков лечился последние года и вплоть до своей смерти находился в Германии

Слова соболезнования родным и близким первого президента Удмуртии выразил также Председатель Государственного Совета Невоструев Владимир, сообщает ftimes.ru. Глава парламента сообщил о том, что большая часть депутатов воспринимают Александра Волкова человеком, который находился у самого начало образования Государственного Совета, и который был наставником для них.

«Есть очень много того, чему мы смогли научиться именно у первого президента Удмуртии Александра Александровича Волкова. Именно у этого чиновника мы учились давать слово и потом сдерживать это слово. Именно у этого человека мы учились умению находить общий язык и точки соприкосновения даже в самой сложной аудитории. Именно этот человек научил нас слушать мнение других людей, а также почтительно и с уважением относиться к своим оппонентам», — рассказал представителям средств массовой информации Владимир Невоструев.

Александр Волков: отпевание первого президента Удмуртии будет проходить в городе Ижевске, а именно в Свято-Михайловском Соборе

Отметим, что точный день похорон пока не общаются когда пройдет обряд, пока неизвестен. Но скорее всего похороны пройдут двадцать четвертого или двадцать пятого мая.

Стоит также подчеркнуть тот факт, что именно этот собор был выбрать совсем не случайно. Дело в том, что именно благодаря Александру Александровичу Волкому и было в свое время принято решение построить в этом городе данный православный храм. Напомним, что это произошло одиннадцатого февраля двухтысячного года.

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Этот чиновник был самым первым президентом Удмуртии.

Напомним, что умер бывший глава Удмуртии. Александр Александрович Волков свою карьеру начинал в городе Глазове еще в далеком 1986. Через три года будущий президент Удмуртии переехал в город Ижевск, а уже после распада Союза Советских Социалистических Республик он занял высокую должность председателя совета министров Удмуртской республики. В 95-м Александра Волкова избрали председателем Государственного совета Удмуртии.

В 2000 году Александр Волков одержал победу на президентских выборах. Спустя четыре года он был переизбран на второй срок.

Восемь лет назад по решению депутатов Государственного совета Удмуртии Александр Волков стал президентом республики. Три года назад Александр Александрович Волков покинул высокий пост президента по причине окончания срока своих полномочий. Также ему вернули его статус депутата Государственного совета. И кроме этого по решению парламента Волкову делегировали от Удмуртии в Совет Федерации массу полномочий.

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