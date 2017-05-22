Фотографии флагмана Nokia 9 просочились в сеть

Nokia сейчас активно продвигает свои бюджетные смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6, представленные в начале года, на различных рынках мира.

Но ожидается, что к концу второго квартала этого года компания представит следующую серию девайсов, включая флагман. Свежие «живые» фотографии Nokia 9 на днях появились в интернете.

К сожалению, оценить внешний вид смартфона оценить не удастся, он облачен в защитный бампер. Тем не менее, можно разглядеть, что Nokia 9 получил металлическую раму, двойную основную камеру, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и сканер отпечатка пальца на передней панели. Клавиши громкости и питания расположены на правой грани телефона.

Раскрыты и некоторые характеристики характеристики флагмана. Nokia 9 под кодовым названием Heart, имеет 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 2К и плотностью пикселей 577 точек на дюйм, топовый чипсет Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

По слухам, Nokia 9 получил пару 13-мегапиксельных сенсоров,есть лазерная фокусировка и двойная светодиодная вспышка. Как и на флагманских устройствах Huawei, Nokia 9 сенсоры монохромный и RGB. Есть изображения меню камеры и несколько примеров фотографий.

Через приложение камеры есть возможность передавать потоковое видео на социальные сайты, такие как Facebook и YouTube. Кроме того, пользователи могут одновременно фотографировать переднюю и заднюю камеры. Два снимка могут быть сгруппированы в одну фотографию.

По более ранним утечкам, Nokia 9 будет поставляться с наушниками и зарядным устройством с поддержкой Quick Charge 3.0. Стоимость Nokia 9 может составить $ 699, смартфон поступит в продажу в третьем квартале.

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