График отключения горячей воды в Москве в 2017 году: по адресу узнать сроки

Москвичи сейчас проявляют повышенный интерес к вопросу об отключении горячей воды в связи с опрессовкой тепловых сетей. Ведь сегодняшний день, 22 мая, является начальным в этом долгом процессе, который доставляет жителям Москвы массу неудобств. Сразу же объясним, что очень подробный график отключения горячей воды в Москве можно получить на информационном сервисе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Ее представители предупредили, что воду будут отключать не более чем на десять дней. За это время коммунальные работники проведут необходимые профилактические работы, а ежели потребуется, то и капитальный ремонт на тепловых станциях. Чтобы узнать сроки отключения горячей воды, достаточно написать улицу и номер дома в поисковой строке информсервиса МОЭК. Если адрес не нашелся, значит, горячее водоснабжение и отопление осуществляет другая организация, сообщается на сайте МОЭК. Сроки указаны в полных сутках - с 00:00 даты начала до 23:59 даты окончания отключения горячего водоснабжения. Отмечается, что они могут зависеть от состояния коммуникаций и оборудования. Профилактические работы затронут 71 тысячу зданий, в том числе 33 тысячи жилых домов. При этом 3171 дому отключение горячей воды не грозит. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года. Таким образом можно констатировать, что жителям российской столицы следует запастись терпением, так как избежать планового отключения горячего водоснабжения никак нельзя.

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