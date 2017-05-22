КАНАДА — ШВЕЦИЯ ФИНАЛ ЧМ ПО ХОККЕЮ: ШВЕЦИЯ ОБЫГРАЛА КАНАДУ ПО БУЛЛИТАХ И СТАЛА ЧЕМПИОН МИРА

Канада — Швеция финал ЧМ по хоккею: великолепная игра голкипера Хенрика Лундквиста, шайба Виктора Хэдмана в меньшинстве и победный буллит Никласа Бэкстрема помогли Швеции обыграть в финале сборную Канады, завоевав десятое в истории золото чемпионатов мира по хоккею.

Канада в полуфинале в сумасшедшем по накалу и развязке матче разобралась со сборной Росии (4:2), потратив немало сил и эмоций, сообщает www.piterburger.ru. Швеция встретила чуть меньше сопротивления со стороны Финляндии (4:1).

Канада — Швеция финал ЧМ по хоккею: Начало встречи

Возможно, именно поэтому в первом периоде Тре-Крунур выглядела свежее. К тому же подопечные Рикарда Гренборга дважды играли в большинстве. Реализовать их не удалось, но в целом инициативу желто-синим удалось перехватить.

Хотя период нельзя было назвать зрелищным. Минимум по-настоящему голевых моментов и ни одной заброшенной шайбы.

Канада — Швеция финал ЧМ по хоккею: Второй период

В начале второго периода Канада получила первое в матче большинство, и должна была его реализовывать, но за Хенрика Лундквиста дважды сыграл каркас ворот, а уже в равных составах голкипер Рейнджерс спас команду после добивания Райана О’Райлли с пятачка, сообщает www.piterburger.ru.

Канада продолжала владеть преимуществом, но реализовать его не смогла, а в конце периода пропустила, играя в большинстве — отличился Виктор Хэдман — 0:1.

Канада — Швеция финал ЧМ по хоккею: Третий период

Однако в начале третьего периода Швеция снова осталась в меньшинстве, и на этот раз красно-черные добились своего. Райана О’Райлли забыли на пятачке после дальнего броска Митча Марнера — 1:1.

Натиск Канады заставил вспомнить игру с Россией, в которой команда Джона Купера в третьем периоде смела своего соперника. Однако Швеция достаточно быстро пришла в себя, отвела игру от своих ворот, и даже могла снова выйти вперед. Йоаким Нордстрем проверил на прочность перекладину ворот Кэлвина Пикара, а Элиас Линдхольм заложил крутой вираж за воротами, но на пути шайбы буквально лег канадский защитник.

Канада — Швеция финал ЧМ по хоккею: Овертайм

Старт овертайма Швеция провела в своей зоне. Отличный момент имел Алекс Киллорн, не попал в ворота с пятачка Натан Маккиннон.

Швеция смогла отодвинуть игру от своих ворот лишь ближе к середине периода после удаления Шона Кутюрье, и уже в равных составах классно бросал Йонас Бродин, а после дальнего броска от Маркуса Крюгера шайба на несколько сантиметров разминулась со штангой.

Канада — Швеция финал ЧМ по хоккею: Буллиты

В итоге судьбу золотых медалей чемпионата мира должны были определить буллиты. Впервые команды должны были бросать не по три, а по пять бросков.

И в хоккейной лотерее удача отвернулась от Канады. Натан Маккиннон, Брэйден Поинт и Митч Марнер не сумели переиграть Хенрика Лундквиста, а после броска Райана О’Райлли шведского вратаря спасла штанга. Зато у шведов точными бросками отметились Никлас Бэкстрем и Оливер Экман-Ларссон.

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