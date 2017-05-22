Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на полтора километра

Поклониться мощам святого Николая Чудотворца можно будет с 14.00. Однако уже с раннего утра вокруг Храма Христа Спасителя собралось несколько тысяч человек, а очередь растянулась на полтора километра, от Крымского моста по Пречистенской набережной к храму Христа Спасителя.

Несмотря на долгое ожидание, настроение у верующих приподнятое, и усталости, по их признанию, пока никто не чувствует. Главное для них прикоснуться к святыне, которая накануне была доставлена в столицу из итальянского города Бари.

Поклониться мощам Святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя можно будет ежедневно, начиная с 22 мая и до 12 июля. 22 мая доступ будет открыт с 14.00 до 21.00, в остальные дни - с 8.00 до 21.00. По словам организаторов, доступ к мощам будет осуществляться только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте. Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудничковыми детьми.

Для удобства верующих, передает ТАСС, очередь будет формироваться от Крымского моста. Пройти туда можно от станций метро "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий. Проход к храму от метро "Кропоткинская" будет закрыт. Организаторы будут следить за потоком людей и в случае необходимости продлят очередь до станций метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы". Следить за очередью можно в режиме онлайн на официальном сайте принесения мощей и в соответствующих группах в социальных сетях.

12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург.

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