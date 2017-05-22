Похороны экс-президента Удмуртии Александра Волкова предварительно наметили на среду

Об этом заявил и.о. председателя правительства Виктор Савельев.

Ижевск. Удмуртия. Похороны первого президента Удмуртии Александра Волкова могут состояться в среду, 24 мая. Об этом заявил и.о. председателя правительства республики Виктор Савельев в ходе аппаратного совещания органов госвласти.

«Пока еще тело не привезли. Ориентировочно похороны на среду, мы еще уточним до конца дня», - сказал Савельев.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов также попросил его сформировать после аппаратного совещания рабочую группу по организации похорон.

В нее, по словам Савельева, уже вошли сам и.о. председателя правительства, Владимир Невоструев, Сергей Смирнов, Дмитрий Мусин, Наталья Сударикова, Юрий Тюрин, Владислав Поджаров, Дмитрий Казанцев, Александр Первухин, Виктор Костенков, Юрий Питкевич, Александр Городилов, Алексей Воронцов и Александр Шаклеин.

Отметим, что отпевание пройдет в Свято-Михайловском соборе.

Напомним, Александр Волков умер 20 мая . Он был президентом Удмуртии с 2000 по 2014 год после чего стал сенатором Совета Федерации.

Свои соболезнования в связи с кончиной Волкова выразили власти Удмуртии и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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