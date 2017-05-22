В Москве растянулась двухкилометровая очередь к мощам Николая Чудотворца

22.05.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

В Москве растянулась двухкилометровая очередь к мощам Николая Чудотворца

Длина очереди, которая выстроилась к храму Христа Спасителя после прибытия мощей святителя Николая Чудотворца, составляет два километра, передает телеканал «Звезда».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит в храме богослужение. В 14:00 мск храм будет открыт для всех, кто желает прикоснуться к мощам.

В настоящее время у церкви находятся десятки тысяч прихожан — в том числе приехавшие из разных уголков страны. Очередь люди начали занимать еще с ночи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ковчег с частью мощей Николая Чудотворца доставлен в Москву спецрейсом из города Бари (Италия) 21 мая. С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме христа Спасителя в Москве, а с 13 июля по 28 июля — в Санкт-Петербурге.

Прибытие мощей Николая Чудотворца в Москву стало возможно благодаря договоренности между патриархом Кириллом и папой римским Франциском на их исторической встрече в Гаване.

 

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