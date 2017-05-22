В Томске прошел массовый митинг против вырубки парка

В Томске на митинг в защиту лесопарковой зоны пришли около 150 человек. Об этом РИА Томск сообщил представитель мэрии.

Акция прошла в микрорайоне Солнечный на улице Герасименко — напротив лесной полосы, проходящей между этим районом и микрорайоном Зеленые горки.

«Мы, жители Солнечной долины, возмущены планами по застройке лесопарковой территории, ограниченной улицами Обручева, Клюева, Ковалева, проектируемой дорогой Новаторов. Согласно данным генплана Томска, данная территория принадлежит к категории Р2 — зона городских лесопарков, лесов и зон отдыха», — отметила на митинге член инициативной группы жителей Солнечной долины Елизавета Барабина.

По ее словам, по закону, в зонах такого типа могут размещаться культурно-развлекательные и спортивные объекты. Еще одна местная жительница Надежда Крутовская отметила, что нужно благоустраивать эту лесопарковую зону: «Надо в комплексе подходить к планированию территории, надо думать о дальнейшем комфортном проживании людей. Нам действительно необходим парк».

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