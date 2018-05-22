«Единая Россия» отклонила законопроект о повышении пенсий

Вокруг пенсионного обеспечения российских граждан в последнее время сказано и написано очень много. Повышенный интерес со стороны россиян к этой теме обусловлен рядом неприятных мер со стороны государства. В первую очередь речь идет об экономии денег на социалку.

Относительно недавно для пенсионеров были заготовлены приятные новости. Так, представители партии "Справедливая Россия", которых поддержали коммунисты, выступили с инициативой о резком повышении пенсий. Они подсчитали, что у государства достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы поднять пенсионные выплаты в среднем на 50 процентов.

В нынешних непростых условиях подобный рост пенсий был бы воспринят многими в качестве заботы со стороны государства и полного исполнения взятых на себя ранее социальных обязательств.

Дошло до того, чтобы народные избранники выдвинули законопроект о повышении пенсий в два раза. Однако очень быстро сопротивление начало поступать со стороны депутатов из "Единой России". Соответственно, ожидать принятия закона о повышении пенсий никак не приходится.

Тем временем стало известно, что в 2019 году пенсии будут увеличиваться на процент, который немного будет превышать официальный уровень инфляции.

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