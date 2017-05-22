Экологическая ситуация в Хакасии – одна из лучших в Сибири

Хакасия находится в числе сибирских регионов с наименьшим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязненных сточных вод. Таковы данные государственного доклада об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году.

Представители республиканских и федеральных природоохранных ведомств, отметили тенденцию к снижению уровня загрязнения окружающей среды в Хакасии. «Анализ состояния атмосферы с 2010 года позволяет сделать вывод, что качество воздушной среды в населенных пунктах улучшается. Уровень загрязнения в Абакане изменился с «высокого» на «низкий», в Саяногорске - с «повышенного» на «низкий». Сброс сточных вод в водные объекты за последние 6 лет уменьшился примерно на 10 миллионов кубометров. Улучшение качества воды на территории республики отмечается в реках Енисей, Абакан и Аскиз. Многолетние результаты мониторинга почв показывают, что концентрация загрязняющих веществ в почвах земель сельхозназначения не превышает предельно допустимых. Показатели по охране, защите и воспроизводству лесов держатся на высоком уровне. Хакасия входит в лидирующее число субъектов по воспроизводству кедровых лесов. Также наш регион – на втором месте в Сибирском федеральном округе по использованию отходов производства и потребления», — подчеркнул исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексей Сиорпас.

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